Kararın, geçtiğimiz haftaki intihar saldırıları sonrası güvenlik gerekçesiyle alındığı açıklandı.Tunus'ta devlet dairelerine peçe yasağı geldi. "Şahısların kamu daireleri ve kurumlarına yüzleri kapalı şekilde girmelerini güvenlik sebebiyle yasaklayan" hükümet genelgesi, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid tarafından imzalandı.

Yüzün gözler dışında kalan bölümlerini örten peçeyle ilgili yasak, 27 Haziran'da başkent Tunus'ta düzenlenen çifte intihar saldırısının ardından ülkede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bir dönemde geldi. Kent merkezindeki emniyet güçlerini hedef alan ve saldırganlar hariç bir polis ile bir sivilin ölümüne neden olan saldırıları IŞİD üstlenmşti.

Başkentte geçen Salı günü de güvenlik güçlerince aranan bir militan intihar saldırısı düzenlemişti. Görgü tanıkları, kendini havaya uçuran saldırganın yüzünü peçeyle gizlemiş olduğunu öne sürmüştü. Ancak İçişleri Bakanlığı bu iddiayı yalanladı. Söz konusu saldırı da IŞİD tarafından üstlenilmişti.

"Geçici bir önlem olmalı"

Tunus İnsan Haklarını Savunma Derneği'nden AFP'ye yapılan açıklamada, peçe yasağının geçici önlem kapsamında getirilmiş olması gerektiği belirtildi.