Tunus'ta devrimin ilk cumhurbaşkanı Merzuki yeniden yetki istiyor

TUNUS (AA) - ADİL ES-SABİTİ - Eski Tunus Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki, 15 Eylül'de gerçekleştirilecek seçimlerle yeniden Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na dönmeyi amaçlıyor. Arap Baharı'nın beşiği Tunus'ta Zeynel Abidin Bin Ali iktidarının son bulduğu devrimin ardından 2011-2014 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Merzuki, "Gelişmiş Tunus" hedefini gerçekleştirmek için halktan yeniden yetki istiyor. Merzuki, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ikinci tura kalan iki adaydan biri olmuş, ancak Nida Tunus Partisinin adayı Baci Kaid es-Sibsi karşısında yarışı kaybetmişti. Gözlemcilere göre, Tunus'ta sol eğilimli Halk Cephesi Koalisyonu gibi fikir olarak Merzuki'ye yakın kesim, 2014'te Merzuki'yi İslami eğilimli Nahda Hareketi Partisinin adayı olarak gördüğü için rakibi Sibsi'yi destekledi. - İslamcı kesimle arasında sorun yok Merzuki, Fransa'da sürgünde bulunduğu 2000'li yılların başından itibaren İslamcılarla iyi ilişkileri olan az sayıdaki solcu siyasetçiden biri olarak biliniyor.

Cumhurbaşkanı adayı Merzuki, daha önce yaptığı açıklamalarda bu konuda şunları söylemişti: "Nahda Hareketi Partisi liderlerinin çoğunluğu bana büyük güven duyuyor. Benim İslamcı değil de laik bir hukukçu olmama tepki vermiyor. Adalet ve özgürlük konusunda kimsenin benimle iddiaya giremeyeceğini de biliyorlar. Öbür taraftan burjuvalar, frankofonlar ve yenilikçilerin çoğu da benim İslamcılarla ilişkilerimden rahatsız olmuyorlar." Merzuki, AA muhabirine yaptığı açıklamada da gençliğinin 1970'li yıllarda geçtiğini belirterek, "O yıllarda demokratlar ve İslamcılar olmadığı için hepimiz ya milliyetçi ya da solcuyduk. Ben ikisini de benimsiyordum, hem milliyetçi hem de solcu düşüncelerim vardı. Fakat 1980'lerde milliyetçilerden ve solculardan ayrıldım çünkü bunların bir kısmının İslamcılara karşı takıntılı olduğunu gördüm." ifadelerini kullanmıştı. - "Halk Hareketi" girişimi başarısız oldu Sibsi'nin 2014'te seçimleri kazandığı akşam Merzuki, seçim propagandasını yürüttüğü binanın balkonunda yaptığı konuşmada "Halk Hareketi" girişimi başlatacağını açıkladı.

Ancak 1 milyon 350 binin üzerinde oy alan Merzuki, güçlü bir parti kurmayı başaramadı. 2015'in sonunda kurduğu Tunus İrade Hareketi Partisi de daha sonra birçok sarsıntıya uğradı. Şimdi de Merzuki cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olurken, başkanı olduğu Tunus İrade Hareketi Partisi de Abdurrauf el-İyadi liderliğindeki Vefa Hareketi Partisi ve bazı bağımsız siyasiler ile "Başka Bir Tunus Mümkün" adı altında kurdukları ittifakla ekim ayındaki milletvekili seçimlerine girecek. - Arap dünyasıyla ilişkileri Merzuki, Tunus dışında genel olarak Arap dünyasında da etkin bir isim olarak tanınıyor. Bölgedeki gelişmelere kayıtsız kalmayan Merzuki, Haziran 2015'te İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan 3. Özgürlük Filosu'na katıldı. Merzuki, Temmuz 2015'te ise "Devrimleri ve Demokrasiyi Savunma Konseyi" adı altında siyasi bir blok kurduklarını, kurucu heyette Mısır'dan Yarın'ın Devrimi Partisi Genel Başkanı Eymen Nur ve Nobel Barış ödüllü Yemenli insan hakları aktivisti Tevekkül Karman'ın da yer aldığını açıkladı.

Munsif el-Merzuki, geçen haziran ayında mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi "samimi dostu" olarak kabul ediyordu. Merzuki, Suriye'deki Beşşar Esed rejimiyle ilişkileri kesmekten ise iftiharla söz ediyor. - Yolsuzlukla savaş Merzuki, cumhurbaşkanlığına yeniden aday olurken yolsuzluklarla mücadeleyi ve Tunus'u gelişmiş ülkeler seviyesine taşıma amacını öne çıkarıyor. Geçen haftalarda yerel bir radyoya yaptığı açıklamada "Benim tek düşmanım var, o da ülkede yayılan yolsuzluktur." diyen Merzuki, ülkenin yolsuzluklardan kurtulması için 20-30 yıla ihtiyacı olduğunu vurguladı. Yarım kalan için hedeflerini gerçekleştirmek için yeniden aday olduğunu belirten Merzuki, Tunus'u gelişmiş ilk 10 ülke arasında görme hayaliyle yaşadığını sözlerine ekledi. - Seçim 15 Eylül'de Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da vefat etmesi üzerine kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı. Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), 14 Ağustos'ta 97 adaylık başvurusundan 26'sının kabul edilerek ön aday listesini açıkladı. YSK'nin başvuruları inceledikten sonra nihai aday listelerini 30 Ağustos'ta açıklaması gerekiyor.