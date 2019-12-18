Tunus'ta diplomalı işsizlerden parlamentoya baskın girişimi

TUNUS (AA) - Tunus'ta işsizliği protesto eden bir grup üniversite mezunu, parlamento binasına baskın girişiminde bulundu.

Ülkenin batısındaki Kassarin kentinden gelen üniversite mezunu gençler, başkent Tunus'taki parlamento binası önünde 2 haftayı aşkın süredir iş fırsatı talebiyle gösteri düzenliyor.

Bugün de parlamento binası önünde toplanan göstericiler, sık sık "İş, özgürlük ve ulusal onur" sloganı attı.

Bu sırada protestoculardan bazıları parlamento binasına girmeye çalıştı. Olaya müdahale eden emniyet güçleri, parlamento binasına baskın girişiminde bulunan gençleri alandan uzaklaştırdı.

Tunus İşsiz Diploma Sahiplerinin Koordinasyonu Sözcüsü Mehdi Selame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koordinasyonun çağrısıyla 18 Ekim'den bu yana bireysel adımlar atıldı. İş talebiyle parlamento önünde gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunduk." dedi.

Selame, koordinasyon olarak bir grup hukuk uzmanı, avukat ve hakimin diplomalı işsizlerle ilgili hazırladığı yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesini istediklerini belirtti.

Sözcü Selame ayrıca göstericilerin temsilcilerini kabul eden Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin, sunulan talepleri olumlu karşıladığını ve dikkate alacağına dair söz verdiğini ifade etti.

