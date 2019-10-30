Tunus'ta Dışişleri Bakanlığı idari ve mali yönden denetlenecek

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, Dışişleri Bakanlığının idari ve mali yönden ayrıntılı denetlenmesini istedi.

Tunus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Şahid'in aldığı karar uyarınca hükümet tarafından oluşturacak bir komisyonun Dışişleri Bakanlığını kapsamlı idari ve mali denetime tabi tutacağı belirtildi.

Açıklamada, "yönetimde iyileştirme sağlanması, kurumların işleyişinin düzenlenmesi ve kamuoyu yararı gözetilerek" söz konusu kararın alındığı ifade edildi.

Ayrıca, devlet kurumlarının etkinliği ve hesap verilebilirliğinin gözetildiği belirtilen açıklamada, kararın Cumhurbaşkanlığı ile danışma ve iş birliği içinde alındığı kaydedildi.

- Dışişleri Bakanı dün görevden alınmıştı

Tunus Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ve Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi'nin görevden alındığı bildirilmişti.

Cihinavi'nin yerine vekaleten Dışişleri Bakanlığı Devlet Katibi Sabri Baştopçu'nun, Zubeydi'nin yerine de yine vekaleten Adalet Bakanı Kerim el-Cemusi'nin atandığı aktarılan açıklamada bakanların görevden alınma sebebine ilişkin bilgi verilmemişti.

