Guterres, BM'nin, kapsamlı bir uzlaşının sağlanması ve ardından seçimlerin yapılması amacıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da temmuz ayında uzlaşı toplantısı düzenlenmesi için tüm taraflarla iş birliği yapmaya çalıştığını belirtti.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, nisan ortasında düzenlenmesi beklenen ve BM'nin sunduğu siyasi çözüm haritasında son adım olarak görülen Ulusal Diyalog Forumunun başarılı olmasını ümit ettiğini söyledi.

Faki de Libyalı tarafların artık ülkenin durumunu konuşmak üzere kendi arasında masaya oturma ve birleşme zamanının geldiğini ifade ederek, Libya dörtlü komisyonunun, temmuz ayında uzlaşı toplantısı yapılması için Libyalı tüm taraflarla iş birliği içerisinde olduğunu vurguladı.

Mogherini ise AB'nin Libya'da siyasi sürecin desteklenmesi ve başarıyla sonuçlanması için Afrika Birliği, Arap Birliği ve BM ile Tam ve sağlam bir koordinasyon içerisinde çalışacağını kaydetti.

