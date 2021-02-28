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Tunus’ta Ennahda Partisi destekçileri gösteri düzenledi

28.02.2021 00:11 | Son Güncelleme:
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Tunus’un en büyük siyasi partilerinden Ennahda Partisi’nin destekçileri sokaklara dökülerek, ülkedeki siyasin krizin çözümü için hükümete “ulusal birliği güçlendirme” çağrısında bulundu.Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kais Saied, geçtiğimiz Ocak ayının son haftasında parlamento tarafından onaylanan değişikliklere rağmen Başbakan Hichem Mechichi tarafından atanan yeni bakanların yeminini reddetmesi üzerine başlayan siyasi kriz devam ediyor.

Tunus’un en büyük siyasi partilerinden Ennahda Partisi’nin destekçileri sokaklara dökülerek, ülkedeki siyasin krizin çözümü için hükümete “ulusal birliği güçlendirme” çağrısında bulundu.
Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kais Saied, geçtiğimiz Ocak ayının son haftasında parlamento tarafından onaylanan değişikliklere rağmen Başbakan Hichem Mechichi tarafından atanan yeni bakanların yeminini reddetmesi üzerine başlayan siyasi kriz devam ediyor. Ülkenin en büyük siyasi partilerinden Ennahda Partisi’nin destekçileri, ülkede devam eden siyasi krize çözüm bulunması talebiyle sokaklara dökülerek, gösteri düzenledi. Ennahda Partisi destekçileri, hükümete “ulusal birliği güçlendirme” çağrısında bulundu. Gösteride ayrıca, krizin çözümü için diyalogun gerekliliği mesajı verildi. Ennahda Partisi destekçileri, başkent Tunus’un merkezinde “halk kurumları korumak istiyor” ve “halk ulusal birlik istiyor” sloganları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

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