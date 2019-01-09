Tunus'ta gazeteciler grevlerini iptal etti

TUNUS (AA) - Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, hükümetle toplu iş sözleşmesi imzalanmasının ardından, 14 Ocak Arap Baharı devriminin yıl dönümünde yapmayı planladığı genel grevi iptal etti.

Başkent Tunus'taki Başbakanlık ofisi Kasba'da gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine, Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, devlet ve özel radyo temsilcileri, yazılı basın yöneticilerinin yanı sıra hükümet yetkilileri katıldı.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Naci el-Bağuri, Tunus gazetecileri için "tarihi anlaşma" şeklinde nitelediği uzlaşı sonucunda, gazeteciler için bin 400 Tunus dinarı (yaklaşık 466 dolar) değerinde asgari ücretin belirlendiğini paylaştı.

Bağuri, "Ötekileştirme ve fakirliğin kol gezdiği bir ortamda gazeteciliğin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını" belirterek, devrimin yıl dönümü 14 Ocak'ta planlanan genel grev kararının iptal edildiğini duyurdu.

Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi, anlaşmanın ülkenin basın çalışanları için sosyal, ekonomik ve profesyonel bir standart sağlayacağını ve bunun mesleki performanslarına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.