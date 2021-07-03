Tunus’ta Göçmen Botu Alabora Oldu

Bir mülteci botunun Tunus kıyıları açıklarında alabora olması sonucu en az 43 kişi boğuldu. Tunus Kızılayı’nın açıklamasına göre, 84 kişi faciadan sağ olarak kurtuldu.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Tunus Kızılayı başkanı Mongi Slim, toplam 127 mültecinin bulunduğu botun Akdeniz üzerinden İtalya’ya gitmek üzere Libya’nın Zuvara kentinden Cuma günü yola çıktığını söyledi. Slim’in aktardığına göre, bottakilerin 46’sı Sudanlı, 16’sı Eritreli ve 12’si ise Bangladeşli.

Tunus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zekri, bölgedeki balıkçılar tarafından 84 kişinin kurtarıldığını bildirdi, ancak can kaybıyla ilgili bilgi vermeyi reddetti.

Çok sayıda göçmen Avrupa’ya sığınma umuduyla Kuzey Afrika ülkelerinden denize açılırken, Tunus’un Cerbe adası sahillerinde geçen hafta 7 ceset bulundu. Cansız bedenleri kıyıya vuran göçmenler Tunus’ta Zarzis’teki bir göçmen mezarlığına gömülüyor.

Tunus Kızılayı’nın göçmenleri barındırma olanağı olmadığını belirten Slim, “Zarzis’teki üç barınma merkezi tamamen dolu ve daha fazla kişiyi alacak kapasitesi yok. Şu an Cerbe'de gidecek hiçbir yeri olmayan 380 göçmen daha var” dedi.

