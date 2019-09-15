Tunus’ta Halk Sandık Başında

Tunuslular işsizlik, yolsuzluk ve ekonomik sıkıntıların arasında cumhurbaşkanlığı seçimi için 26 adaydan birini seçmek için sandık başında.
Seçimler için ülkede 6 bin kadar uluslararası gözlemci bulunuyor. Bunlar arasında AB ve ABD’li gözlemci heyetleri de var.
Ülkede 7 milyon seçmen sandığa giderken 100 binden fazla güvenlik görevlisi 70 bin polis ve 32 bin asker görev yaptı. Özellikle İslamcı militanların aktif olduğu Cezayir ve Libya sınırında askeri devriye faaliyetlerine ağırlık veriliyor. Güvenlik nedeniyle iki bölgede sandıklar ülke genelinden iki saat erken kapanacak.
Seçim Komisyonu’na göre günün yarısına gelindiğinde katılım oranı yalnızca yüzde 16,31’di.
Pazar günü yapılan oylama başkanlık seçiminin yalnızca ilk turu. Seçimler öncesinde iki kadın adayın da bulunduğu adaylar arasında önemli bir farkla öne çıkan bir aday olmamıştı.
Dikkat çeken isimler arasında medya patronu Nebil Karui yer alıyor. Karoui geçen ay kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla tutuklanmıştı. Ancak suçlu bulunmadığı için seçimlere girmesine izin verildi. Karoui anketlerde önde gidiyor.
Başbakan Yusuf Cahid de öne çıkan bir diğer isim. Hükümete başkanlık ettiği üç yıl boyunca ekonomiyi kurtarmak için çalışan Cahid’in çalışmalarıyla ekonomide ilerleme kaydedilmişti.
Yakından takip edilen bir diğer adaysa ılımlı İslamcı Ennahda Partisi’nin Başkan Yardımcısı 71 yaşındaki Abdulfettah Muru. Ennahda Partisi 2011-2014 yılları arasında iktidardaydı.
Adaylardan hiçbirinin yüzde 50’den fazla oy alamaması halinde seçim ikinci tura kalacak. İkinci turun da 3 Kasım’dan önce yapılması gerekiyor. Seçimin ikinci turunun tarihi ilk turun sonuçlarıyla birlikte açıklanacak.
Tunus’ta Parlamento seçimi ise 6 Ekim’de yapılacak. Yeni cumhurbaşkanının başarısı parlamentodan alacağı desteğe bağlı.
Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi Tunus’un yalnızca ikinci demokratik seçimi. Ülkede yükselen isyan hareketi 2011’de otokrat Zeynel Abidin Bin Ali’nin devrilmesiyle ve Arap Baharı isyanlarının başlamasıyla sonuçlanmıştı. Arap Baharı Suriye ve Libya’da uzun süren iç savaşlarla sonuçlanırken Tunus’a demokrasi getirdi.
Tunus’un ilk Cumhurbaşkanı Beji Caid Essebsi Temmuz ayında 92 yaşında hayatını kaybetmişti. Eşi 83 yaşındaki Chadlia Seyide Ferhat, Tunuslular oy kullandığı sırada Pazar günü hayatını kaybetti.
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