Tunus’ta Halk Sandık Başında

Tunuslular işsizlik, yolsuzluk ve ekonomik sıkıntıların arasında cumhurbaşkanlığı seçimi için 26 adaydan birini seçmek için sandık başında.

Seçimler için ülkede 6 bin kadar uluslararası gözlemci bulunuyor. Bunlar arasında AB ve ABD’li gözlemci heyetleri de var.

Ülkede 7 milyon seçmen sandığa giderken 100 binden fazla güvenlik görevlisi 70 bin polis ve 32 bin asker görev yaptı. Özellikle İslamcı militanların aktif olduğu Cezayir ve Libya sınırında askeri devriye faaliyetlerine ağırlık veriliyor. Güvenlik nedeniyle iki bölgede sandıklar ülke genelinden iki saat erken kapanacak.

Seçim Komisyonu’na göre günün yarısına gelindiğinde katılım oranı yalnızca yüzde 16,31’di.

Pazar günü yapılan oylama başkanlık seçiminin yalnızca ilk turu. Seçimler öncesinde iki kadın adayın da bulunduğu adaylar arasında önemli bir farkla öne çıkan bir aday olmamıştı.

Dikkat çeken isimler arasında medya patronu Nebil Karui yer alıyor. Karoui geçen ay kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla tutuklanmıştı. Ancak suçlu bulunmadığı için seçimlere girmesine izin verildi. Karoui anketlerde önde gidiyor.