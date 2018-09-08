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Tunus'ta Halveti Ayini Şerifi gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 04:01 | Son Güncelleme

Tunus Yunus Emre Enstitüsü, Ruhaniyet Müzik Festivali'nde Halveti Ayini Şerifi'ni Tunuslularla buluşturdu

TUNUS (AA) - Tunus Yunus Emre Enstitüsü, mistik müzik organizasyonu Ruhaniyet Festivali'nde Halveti Ayini Şerifi'ni Tunuslularla buluşturdu.

Başkent Tunus'un sembolik kasabası Sidi Busaid Parkı'nda gerçekleştirilen Ruhaniyet Festivali'nde, Yunus Emre Enstitüsü'nün organizasyonuyla Türkiye'den gelen Kültür Bakanlığı Türk Tarihi Musiki Topluluğu'ndan yirmi kişi Halveti Ayini Şerifi deneyimini Tunuslulara yaşattı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Sidi Busaid Belediye Başkanı Halil Şerif ve Ruhaniyet Festivali Başkanı Hişam Rüstum de izleyiciler arasında yer aldı.

Halveti Ayini Şerifi'ni izleyen Tunuslular, "zikir, ilahi, salavat ve dua" dolu bir gece geçirdi.

Tunus Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Melih Yediyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anadolu irfanının ve Ahmet Yesevi'den itibaren günümüze gelen kültürlerin farklılığını, çeşitliliğini göstermek istedik. Daha evvel, bu festivalde Mevleviye ayini şerifleri icra edilmiş. Biz ise Anadolu'da başka bir renk olan Halvetiye Cerrahi Ayin-i Şerifi'ni icra etmek istedik." dedi.

Türkiye ve Tunus arasındaki kültürel bağı değerlendiren Yediyıldız, "Tunus ve Türk toplumları, kültürleri birbirinden çok ayrı, farklı olan kültürler değil. Birbirlerine çok yakın, Osmanlı tarihinin ve kültürel mirasının bulunduğu bir ülkedeyiz. Doğal olarak kültürel yakınlaşma çok zor olmuyor. Bugün bu vesileyle bu iki kültürün daha da yakınlaştığı ümidini taşıyorum." diye konuştu.

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