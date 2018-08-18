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Tunus'ta hayat pahalılığı kurban pazarlarını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 12:45 | Son Güncelleme

Tunuslular, yılbaşından bugüne yaşanan fiyat artışlarının Kurban Bayramı alışverişlerini etkilemesinden şikayet ediyor

TUNUS (AA) - Tunuslu esnaf ve vatandaşlar, Kurban Bayramına birkaç gün kalmasına rağmen yıl başından beri yaşanan fiyat artışları nedeniyle bayram atmosferine giremediklerinden yakınıyor.

Arap Baharı'ndan siyasi ve toplumsal kazanımlarla çıkmayı başaran Tunus'ta, Kurban Bayramının yaklaşması ile başkentin farklı bölgelerinde hayvan satışı yapan pazarlar ve kurbanlık malzemeler satan tezgahlar kuruldu.

Pazar esnafı, satışların azlığından vatandaşlar da yılbaşından bu yana süren zamlar ve alım güçlerinin düşmesi nedeniyle "bayram havasının" yaşanmadığından şikayetçi.

Başkentin güneyindeki Muruc Mahallesi esnafından Sabır Ayali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Alan yok, satan yok, soran çok." dedi.

Günlük işlerde çalıştığını aktaran üç çocuk sahibi Kerim Samadi (32), ülkede ekmekten, benzine, sudan, ete her şeyin zamlandığını ifade ederek, insanların bayram alışverişini düşünemediğinden yakındı.

-Hayvancılar maliyetlerden şikayetçi

Tunus'un kırsalındaki Silyana vilayetinden kurbanlık satıcısı Mezul Osmani de pazardaki küçükbaş hayvan fiyatlarının 300 dinardan (yaklaşık 120 dolar) başlayarak yukarı doğru gittiğini paylaştı.

Osmani, bu yıl "benzin, yem, veteriner" gibi kalemlere gelen zamlar nedeniyle kurbanlık fiyatlarının da arttığına işaret etti.

Kurbanlık satışlarının çok düşük gittiğini belirten Osmani, insanların alışveriş yapamadığını ve "bayram havasının hissedilmediğini" söyledi.

Vatandaşlardan Hamad Veli, kurbanlık hayvan fiyatlarının "hayal dışı" olduğunu aktararak, önceki bayramlar fiyatların daha makul olduğunu, "bu bayramın bayram gibi gelmediğini" sözlerine ekledi.

-Ekonomide sakatlanan devrim

Tunus, 2011 yılındaki Arap Baharı isimli süreçten demokratik kazanımlarla çıkmasına rağmen bu başarısını ekonomik tabloya yansıtamadı.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kredi şartlarını karşılamak amacıyla, "kemer sıkma" tedbirlerini artıran Tunus'un geçen aralık ayında kabul ettiği bütçe, yılın ilk ayında art arda zamlara ve ülke genelinde "hayat pahalılığı protestolarına" neden olmuştu. Bir kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde, şiddet ve yağma olayları yaşanmıştı.

Tunus hükümeti, 2018 yılında geçen yıl gayrisafi yurt içi hasılasına oranla yaklaşık yüzde 6'da seyreden bütçe açığını yüzde 4,9'a düşürmeyi hedeflerken, geçen yıl kaydettikleri yüzde 2,3'lük büyümeyi yüzde 3'e çıkarmayı amaçlıyor.

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