HABER

Tunus'ta hükümet ile Lise Öğretim Genel Sendikası anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 23:11 | Son Güncelleme

Lise Öğretim Genel Sendikası, ülkede 2 aydır devam eden lise eğitimi krizini sona erdirmek için Eğitim Bakanlığı ile anlaştı

TUNUS (AA) - Tunus Genel İşçi Sendikası'na (UGTT) bağlı Lise Öğretim Genel Sendikası, ülkede 2 aydır devam eden lise eğitimi krizini sona erdirmek için Eğitim Bakanlığı ile anlaşmaya vardı.

Lise Eğitimi Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Murşid İdris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanlığı ile öğretmenlerin "öğretim yılına başlama" ikramiyesine bir defa olmak üzere, yüzde 75 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

İdris, bakanlıkla ayrıca, sınavlarda gözetmenlik yapmak ve sınav kağıtlarını okumak için gösterdikleri çabadan dolayı öğretmenlere verilen ikramiyenin yüzde 100 artırılmasının yanı sıra öğretmenlerin eğitim ve öğretim üzerine yaptıkları her türlü çalışmayı takdir etmek amacıyla "kademe yükselmesi" ve okul müdürleri ve yönetici kadrosunun görevlerini sürdürmelerinden dolayı ikramiye verilmesi konularında anlaşmaya varıldığını vurguladı.

Murşid İdris, bakanlığın, öğretmenlikte 35 yılı dolduran ve 55 yaşına ulaşanların emekli olmasını, 35 yılı doldurmayanların ise 55 yaşına ulaştıklarında öğretmenlikten idari vazifeye geçmelerini kabul ettiğini aktardı.

Öğretmenler son iki ayda dört kez protesto gösterisi düzenlemişti.

- Tunus'taki protestolar

Tunus'ta ortaokul ve lise öğretmenleri geçen aralık ayından bu yana sınavlara girmeyerek hükümete taleplerini kabul ettirmeye çalışıyor. Çok sayıda ortaokul ve lise öğretmeni, maaş artışı, erken emeklilik ve eğitim reformu talebiyle 9 Ocak'ta gösteri düzenlemiş, dönem sonu sınavlarını boykot etmişti.

Resmi verilere göre, Tunus'ta ortaokul ve lise seviyesinde 77 bin 260 öğretmen görev yapıyor.

Tunus'ta bir öğretmenin maaşı bin 200 Tunus dinarından (yaklaşık 408 dolar) başlayarak kıdemine göre yükseliyor.

Tunus, 2011 yılındaki Arap Baharı devriminin ekonomik beklentileri karşılayamaması nedeniyle son aylarda çok sayıda, eylem, protesto ve greve sahne oluyor.

PARTNEREski halini gören inanamıyor! Ünlü yıldız böyle değiştiEski halini gören inanamıyor! Ünlü yıldız böyle değişti
9 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları9 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Ünlü doktor Mehmet Öz'ün acı günü!Ünlü doktor Mehmet Öz'ün acı günü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lise Öğretim Genel Sendikası Tunus

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Türkiye'den Çin'e sert tepki

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu

Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

9 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Mehmet Öz'ün babası hayatını kaybetti

Ünlü doktor Mehmet Öz'ün acı günü!

Kocaeli’deki feci kazada yaralanan genç kurtarılamadı

Geriye bu üzücü fotoğrafı kaldı!

Türkiye'den Çin'e sert tepki: Büyük bir utanç kaynağıdır

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Denizli'de kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü!

Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Şevval Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Annesine söyleyemediler! Şevval Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.