Tunus'ta hükümet ile Lise Öğretim Genel Sendikası anlaştı

TUNUS (AA) - Tunus Genel İşçi Sendikası'na (UGTT) bağlı Lise Öğretim Genel Sendikası, ülkede 2 aydır devam eden lise eğitimi krizini sona erdirmek için Eğitim Bakanlığı ile anlaşmaya vardı.

Lise Eğitimi Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Murşid İdris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanlığı ile öğretmenlerin "öğretim yılına başlama" ikramiyesine bir defa olmak üzere, yüzde 75 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

İdris, bakanlıkla ayrıca, sınavlarda gözetmenlik yapmak ve sınav kağıtlarını okumak için gösterdikleri çabadan dolayı öğretmenlere verilen ikramiyenin yüzde 100 artırılmasının yanı sıra öğretmenlerin eğitim ve öğretim üzerine yaptıkları her türlü çalışmayı takdir etmek amacıyla "kademe yükselmesi" ve okul müdürleri ve yönetici kadrosunun görevlerini sürdürmelerinden dolayı ikramiye verilmesi konularında anlaşmaya varıldığını vurguladı.

Murşid İdris, bakanlığın, öğretmenlikte 35 yılı dolduran ve 55 yaşına ulaşanların emekli olmasını, 35 yılı doldurmayanların ise 55 yaşına ulaştıklarında öğretmenlikten idari vazifeye geçmelerini kabul ettiğini aktardı.