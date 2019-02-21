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Tunus'ta hükümete Varşova konferansı tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 16:58 | Son Güncelleme

Tunuslu bakanın Varşova toplantısına katıldığı görüntüleri, kamuoyunda tepkiyle karşılandı

TUNUS (AA) - Tunus'un Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı'nın, ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" isimli konferanstaki grup fotoğrafında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı karede yer alması tepkilere neden oldu.

Tunuslu siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, hükümetin ABD öncülüğünde Varşova'da düzenlenen konferansa İsrail'in yanında katılmasına tepki gösterdi.

Tunus'un Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sabri Baş'ın Varşova'daki konferansın sonunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı karede yer aldığı fotoğrafların sosyal medyada yayılması tartışmaya yol açtı.

- Hükümet "sessizce" katıldı

Tunus'ta sol partilerin bir araya geldiği 217 sandalyeli parlamentoda 15 milletvekiliyle temsil edilen Halkçı Cephe, toplantının "İran'a karşı yeni bir birlik kurmak ve Filistin davasını gömecek 'yüzyılın anlaşmasını' hayata geçirmek amacı" taşıdığını açıkladı.

Hükümetin konferansa katılımını paylaşmadan "sessizce" hareket ettiğine işaret eden Halkçı Cephe yaptığı yazılı açıklamada, "Halkın Filistin davasına karşı hassasiyetini, İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşıtı duruşuna bir saldırı ve ikiyüzlülük" olduğunu kaydetti.

Eski Tunus Stratejik Çalışmalar Enstitüsü Başkanı Tarık Kahlavi, Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "(Hükümet) Kamuoyuna açık bir toplantıya katılıp, kimsenin görmeyeceğini mi düşünüyordu?" sorusunu yöneltti.

Kahlavi, "İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için toplantının mimarları Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri ekseninde Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ancak bir yedek lastik konumunda bulunuyor." ifadelerine yer verdi.

Tunuslu Gazeteci Ala Zater de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dışişleri bakanlığının hiç bir açıklama yapmaksızın konferansa "gizli kapaklı" katıldığına işaret etti.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, AA'nın konuya ilişkin açıklama taleplerine cevap vermedi.

İsrail'in geçmişte sınır ötesi hava ve kara operasyonu düzenlediği Tunus'un, İsrail ile hiç bir resmi ve diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Bunun yanı sıra, Tunus kamuoyunda, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesinin ceza kapsamına alınmasını öngören yasa tasarısı konusu sık sık gündeme geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Varşova'da 13-14 Şubat'ta düzenlenen konferans öncesinde Orta Doğu'nun gündemini "İran tehdidiyle mücadele" konusunu yerleştirmek için mesai harcamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Tunus Varşova Konferansı

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