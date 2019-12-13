HABER

Tunus'ta hükümeti kurmak için süre istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 04:51 | Son Güncelleme

Tunus'ta hükümeti kurmak için süre istendi

TUNUS (AA) - Tunus'ta yeni hükümeti kurmayla görevlendirilen Habib el-Cemli, Cumhurbaşkanı Kays Said'den kabine istişareleri için ek süre istedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, perşembe akşamı Said'in Cemli'yi Kartaca Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Cemli'nin Cumhurbaşkanı Said'den hükümetin kurulması için son pazar günü bitecek olan bir aylık sürenin uzatılması talebinde bulunduğu en kısa sürede kabinedeki isimlerin parlamentoya sunulmak üzere tamamlanacağını bildirdiği kaydedildi.

Cemli, geçen sürenin hükümet çalışma idaresinde yeni bir yöntem ve mekanizma belirleme ve icraatların oturtulması için görüşmelerde kullanıldığını boşa harcanmadığını söyledi.

Parlamento'da 22 milletvekiline sahip Demokratik Akım Partisi ile 15 milletvekili olan Halk Hareketi kurulacak koalisyonda adalet, içişleri, idari ıslahat bakanlıklarını almakta ısrar ediyor.

Nahda, 217 sandalyeli Tunus Meclisine 52 milletvekili gönderdi ancak tek başına iktidar olamadı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

PARTNER Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti
Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza!
Apartmanın elektrik panosunda yangın: Mahsur kalan 14 kişi kurtarıldıApartmanın elektrik panosunda yangın: Mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Habib el-Cemli hükümet kabine Tunus Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said

En Çok Okunan Haberler

B. Mönchengladbach - Başakşehir (CANLI ANLATIM)

B. Mönchengladbach - Başakşehir (CANLI ANLATIM)

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi!

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi!

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yol bakım çalışmasını fark etmeyen sürücü bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza!

Ümraniye’de 12 katlı binanın trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Ümraniye'de gece yarısı yangın paniği!

Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı 

Antidepresan için eczanelerin camlarını kırdı 

Kuyumcuya giren maskeli hırsız kamerada

Kuyumcuya giren maskeli hırsız kamerada

PKK’dan kurtarılan Cafer’den, dağdan kaçmak isteyenlere mesaj

PKK’dan kurtarılan Cafer’den, dağdan kaçmak isteyenlere mesaj

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına art arda tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.