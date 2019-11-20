Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Cemli, partilerle temaslarını sürdürüyor

Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin, "Tunus'un Kalbi Partisi'ne hükümette yer vermeyi düşünmüyoruz" şeklindeki açıklamasına da değinen Karvi, şunları söyledi:

Görüşmenin bir başlangıç olduğunu ve ileride başka görüşmelerin de yapılacağını dile getiren Karvi, "Cemli'ye hükümette bakanlık elde etme arayışımızın bulunmadığını ve yönetimin partiler tarafından paylaşılmasına karşı olduğumuzu ilettik." dedi.

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi'nin önerisiyle hükümeti kurmakla görevlendirilen El-Habib el-Cemli, bazı parti liderleriyle Kartaca'daki Devlet Konuk Sarayı'nda bir araya geldi.

"Ülkedeki ikinci blok biziz, hükümet süreci ve Tunuslularla ilgili her şey bizi ilgilendirir. Bize danışılması makuldür."

Gannuşi, önceki gün yaptığı açıklamada, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Tunus’un Kalbi Partisi ile koalisyon yapmama yönünde seçmene verdikleri vaade bağlı olduklarını dile getirmişti.

- Karvi'nin partisine tepkiler

Mecliste 22 milletvekili bulunan Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Muhammed Abbu da mutlaka hukuk ve kurumlar devleti olması ve yolsuzlukla mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Genel Sekreter Abbu, "Bugün işaretleri açıkça ortaya çıkan derin bir ekonomik krize girmemek için yeni bir Tunus inşa edilmelidir." diye konuştu.

Partisinin hükümette yer alması için ortaya koyduğu şartlara bağlı kaldığını ve yönetimin partiler tarafından paylaşılmasını reddettiğini dile getiren Abbu, Tunus'un Kalbi Partisi'nin yer aldığı bir hükümette ise kendilerinin bulunmayacaklarını belirtti.

Parlamentoda 21 milletvekili bulunan Onur Koalisyonunun Sözcüsü Seyfeddin Mahluf ise eski rejimle bağını tamamen koparacak ve Tunusluların yararına devrim projelerini uygulayacak bir devrim hükümeti istediklerini söyledi.

Mahluf, Onur Koalisyonunun da Tunus'un Kalbi Partisi'nin içinde bulunduğu bir hükümette yer almayacağını ifade etti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurma görevini 15 Kasım'da Nahda Hareketi Partisi'nin önerdiği El-Habib el-Cemli'ye vermişti.

