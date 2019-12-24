Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Cemli'den “teknokrat hükümet” vaadi

TUNUS (AA) - Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli, siyasi partilerle bir aydan fazla süredir yapılan müzakerelerin başarısız olmasının ardından "tüm siyasi partilerden bağımsız, teknokrat hükümet" kurulması yönünde karar aldığını açıkladı.

Cemli, başkent Tunus'taki Ed-Diyafe Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, hükümetin kurulmasındaki ölçütlerinin; yetkinlik, dürüstlük ve yönetme yeteneği olduğunu söyledi.

"Şu andan itibaren hükümetin kurulmasını, kadın ve erkek, bağımsız, yetkinliğe sahip kişilerden oluşması için düzenleyeceğim." diyen Cemli, bu kişilerin herhangi bir taraf değil sadece başbakan önünde sorumlu olacağını vurguladı.

Cemli, hükümetin ana hatları hakkında ve ekonomik açıdan yapılan görüşmelerin çeşitli partilerin, temsilcilerinin ve uzmanların katılımıyla tamamlandığını aktardı.

Yönetim mekanizması konusunda ilerleme kaydettiklerine ve resmin netleştiğine işaret eden Cemli, yeni hükümetin etkin bir yöntemle çalışması ve mümkün olan en iyi sonuçları verebilmesi adına herkesle diyalog kurulduğunu belirtti.