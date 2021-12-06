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Tunus’ta ilk Omicron vakası İstanbul’dan uçan yolcuda tespit edildi

06.12.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de henüz koronavirüsün Omicron varyantına rastlanılmadığı ifade edilirken, Tunus’taki ilk Omicron vakasının Türkiye’den seyahat eden Kongolu bir yolcuda tespit edildiği açıklandı.

Tunus’ta ilk Omicron vakası İstanbul’dan uçan yolcuda tespit edildi

Koronavirüsün yeni Omicron varyantı giderek daha fazla ülkeye yayılırken Tunus'taki ilk Omicron vakasının Türkiye'den ülkeye seyahat eden bir kişide tespit edildiği açıklandı.

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'un Covid-19 ile mücadele kurulunda görevli Dr. Hachemi Louzer Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk Omicron vakasının 3 Aralık Cuma günü başkentteki Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanına İstanbul'dan gelen Kongo Cumhuriyeti vatandaşı bir erkekte tespit edildiğini söyledi.

Louzer, Kongolu yolcunun Omicron varyantıyla enfekte olmasının havalimanına geldikten sonra yapılan testin laboratuvarda incelenmesi ile tespit edildiğini ifade etti. Aralarında Kongolu yolcunun ağabeyinin de olduğu birçok yolcunun ise karantinaya alındığı bildirildi.

Pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 25 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Tunus'ta Omicron varyantının yayılması nedeniyle bazı ülkelere seyahat kısıtlamaları uygulanıyor.

Omicron varyantıyla ilgili 3 Aralık Cuma günü Twitter üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Omicron varyantına Türkiye'de rastlanılmadığını belirmişti.

AP,DW/DÇÜ,BK

©Deutsche Welle Türkçe

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