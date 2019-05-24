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Tunus'ta İsrail'e turistik gezi düzenleyen acenteye soruşturma talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 17:58 | Son Güncelleme

Tunus'ta İsrail'e turistik gezi düzenleyen acenteye soruşturma talebi

TUNUS (AA) - Tunus'un en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikaları (UGTT), yerel turizm acentesi "Tunisia Bay Travel" hakkında "işgal güçleriyle koordineli olarak Ürdün ve Kudüs üzerinden İsrail'e turistik gezi düzenlediği" gerekçesiyle soruşturma açılmasını istedi.

UGTT'den yapılan yazılı açıklamada, ülkede faaliyet gösteren "Tunisia Bay Travel"ın "işgal güçleriyle koordineli olarak Ürdün ve Kudüs üzerinden İsrail'e turistik gezi düzenledi" belirtilerek, ülke siyasetine aykırı şekilde İsrail ile "normalleşme" yoluna giden acente hakkında soruşturma açılması talep edildi.

Söz konusu acentenin 27 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde İsrail'de gidilecek mekanlara ait seyahat programını sosyal medyadaki sayfasında yayınladığı bilgisine yer verilen açıklamada, ilgili makamlara "Tunisia Bay Travel"ın yanı sıra İsrail ile bu tür faaliyetler içerisinde olan tüm acentelerin ruhsatlarının iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

- "Tunisia Bay Travel" suçlamaları reddetti

Yerel seyahat acentesi "Tunisia Bay Travel" ise UGTT tarafından kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Tunisia Bay Travel'dan yapılan açıklamada, "bu tür haberlerin yayılmasında siyasi emelleri olan bazı tarafların rol oynadığı" ileri sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
israil Tunus turizm

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