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Tunus'ta Kartaca Müzik Günleri'nde Türk müziği esintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 03:36 | Son Güncelleme

Tunus'ta Kartaca Müzik Günleri'nde Türk müziği esintisi

TUNUS (AA) - Türk müzisyen Murat Sakaryalı, Kartaca Müzik Günleri etkinliği kapsamında geldiği Tunus'ta sanatseverlere Türk ezgileriyle dolu bir gece yaşattı.

Başkent Tunus'taki Kültür Kenti isimli gösteri merkezinde gerçekleştirilen Kartaca Müzik Günleri'nde Türk müziğinden örnekler sunuldu.

Müzisyen Sakaryalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'ta bulunmaktan gurur duyduğunu belirterek, gecede iki ülkenin müziklerine de yer verdiklerini söyledi.

Sakaryalı, orkestrada Türkiye'den udi Coşkun Helal, perküsyonda Kemal Taşpınarlı, kanunda Yıldan Ergüzel'in yanı sıra Tunuslu üç gencin kendisine eşlik ettiğini belirtti.

Daha önce Susa kentinde bir festivale katıldığını dile getiren Sakaryalı, Tunus'un ve Tunusluların sanata saygısına hayran kaldığını sözlerine ekledi.

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