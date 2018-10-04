Tunus'ta Kartaca Müzik Günleri'nde Türk müziği esintisi

TUNUS (AA) - Türk müzisyen Murat Sakaryalı, Kartaca Müzik Günleri etkinliği kapsamında geldiği Tunus'ta sanatseverlere Türk ezgileriyle dolu bir gece yaşattı.
Başkent Tunus'taki Kültür Kenti isimli gösteri merkezinde gerçekleştirilen Kartaca Müzik Günleri'nde Türk müziğinden örnekler sunuldu.
Müzisyen Sakaryalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'ta bulunmaktan gurur duyduğunu belirterek, gecede iki ülkenin müziklerine de yer verdiklerini söyledi.
Sakaryalı, orkestrada Türkiye'den udi Coşkun Helal, perküsyonda Kemal Taşpınarlı, kanunda Yıldan Ergüzel'in yanı sıra Tunuslu üç gencin kendisine eşlik ettiğini belirtti.
Daha önce Susa kentinde bir festivale katıldığını dile getiren Sakaryalı, Tunus'un ve Tunusluların sanata saygısına hayran kaldığını sözlerine ekledi.
'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti
Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri
Putin'den son dakika Türkiye açıklaması
İYİ Parti'de deprem! Hepsinin istifası istendi
ABD polisi FETÖ elebaşının kaldığı kampın etrafını sardı
Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı
Bedelli askerlik yapacaklar için telefon önerileri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'
İnternet ne kadar riskli? Kaspersky Lab uzmanlarından 'tehlike' uyarısı geldi...
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum