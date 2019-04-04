Tunus'ta kemer sıkma politikaları protesto edildi

TUNUS (AA) - Tunus'ta yüzlerce kişi Başbakan Yusuf Şahid hükümetinin uyguladığı kemer sıkma politikalarını protesto etti.

Başkent Tunus'taki parlamento binası önünde düzenlenen gösteriye, taksici, öğretmen ve basın mensuplarından oluşan yüzlerce kişi katıldı.

Göstericiler başta akaryakıt zammının geri alınması olmak üzere bir dizi talepte bulundu.

AA muhabirine konuşan, Tunus Taksiciler Birliği Genel Sekreteri Naci bin Sultan, hükümetin akaryakıt zammını geri alması ve bu soruna çözüm bulması talebiyle burada olduklarını söyledi.

Bin Sultan, "Akaryakıt fiyatlarının artması nedeniyle biz de taksimetre tarifelerini yükseltmek zorunda kalıyoruz." dedi.

Öğretmenler hükümetten istihdam talebinde bulunurken, el konulan medya kurumlarından Zeytune Radyosu ve Daru's Sabah gazetesi çalışanları da çalıştıkları medya kurumlarının sorunlarına çözümler bulunması, idari bağımsızlığın sağlanması ve müdahalelere son verilmesini istedi.

Gösterilerin parlamentoda Başbakan Şahid'in katılımıyla gerçekleştirilecek "ülkedeki genel durum ve sağlık sektöründeki gelişmelerin ele alınacağı oturum" öncesi yapılması dikkati çekti.