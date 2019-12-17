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Tunus'ta koalisyon adayı Demokratik Akım Partisi yeniden müzakerelere katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 17:09 | Son Güncelleme

Demokratik Akım Partisi Siyasi Büro Üyesi ve Basın Sözcüsü Muhammed el-Arabi el-Cellasi: - "Bazı isimlerin ara buluculuk etmesi ve Nahda'nın yeni bir teklifle gelmesinin ardından parti olarak koalisyon görüşmelerine katılma kararı aldık"

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi'nin yürüttüğü koalisyon görüşmelerinden çekilen Demokratik Akım Partisi, Nahda'nın getirdiği yeni teklifin ardından tekrar görüşmelere katılacağını duyurdu.

Demokratik Akım Partisi Siyasi Büro Üyesi ve Basın Sözcüsü Muhammed el-Arabi el-Cellasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bazı isimlerin ara buluculuk etmesi ve Nahda'nın yeni bir teklifle gelmesinin ardından parti olarak koalisyon görüşmelerine katılma kararı aldık." dedi.

Nahda'nın yeni teklifinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Cellasi, teklifin, İdari Reform Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının Demokratik Akım'a verilmesini öngördüğünü söyledi.

Cellasi, "Teklifin detaylarını görüşmek üzere hükümeti kurmakla görevli Habib el-Cemli ve siyasi ortaklarımızla bir araya geleceğiz." ifadesini kullandı.

Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Muhammed Abbu, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "İçişleri ve Adalet Bakanlıklarını kendisi ve diğer bazı partilerin çıkarına kullanmak isteyen Nahda Hareketi ile çalışmamız mümkün değil." diyerek görüşmelerden çekildiğini duyurmuştu.

Parlamento'da 22 milletvekiline sahip Demokratik Akım Partisi ile 15 milletvekili olan Halk Hareketi kurulacak koalisyonda Adalet, İçişleri, İdari Islahat Bakanlıklarını almakta ısrar ediyordu.

Nahda, 217 sandalyeli Tunus Meclisine 52 milletvekili gönderdi ancak tek başına iktidar olamadı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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Demokratik Akım Partisi

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