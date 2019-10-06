TUNUS (AA) - Tunus'ta bugün gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde katılımın düşük olması nedeniyle liderler Tunuslulara sandığa gitmeleri çağrısı yaptı.

Tunuslular bugün 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek için sandık başına giderken, seçimlere katılımın düşük olduğu gözlendi.

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, başkentte oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "tüm oy pusulalarının bugün kıymetli olduğunu" belirterek, Tunusluları ve özellikle de gençleri geleceklerinde söz sahibi olmak için oy kullanmaya davet etti.

Sonuçlar ne olursa olsun saygı duyacaklarını ifade eden Yaşasın Tunus partisinin lideri Şahid, partisinin iyi bir sonuç almasını umduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olan Şahid, seçimlerin birinci turunda yüzde 7,4 olarak yarışı beşinci sırada tamamlamıştı.

Öte yandan, Nahda Hareketi lideri ve aynı zamanda hareketin Tunus'tan milletvekili adayı Raşid el-Gannuşi, başkentte oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, Tunus'taki demokrasinin olgunluğunu ortaya koymak adına Tunusluluları sandığa davet etti.