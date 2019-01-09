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Tunus'ta lise öğretmenlerinden maaş protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 21:39 | Son Güncelleme

Tunus'ta lise öğretmenlerinden maaş protestosu

TUNUS (AA) - Tunus'taki lise öğretmenleri, ülkenin çeşitli bölgelerinde maaşlarının artırılması ve eğitim kurumlarında reform yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent Tunus'ta Lise Eğitim Sendikası'nın çağrısı üzerine yüzlerce öğretmen, ülkenin en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (UGTT) merkezi önünde toplandı. Göstericiler okulların altyapısının iyileştirilmesi için "eğitimin özelleştirilmesine hayır" sloganları attı.

Lise Eğitim Sendikası Genel Sekreteri Saad Yakubi, yaptığı basın açıklamasında "Tüm illerde eylemler düzenleyerek bölgesel öfke günlerini başlattık. 23 Ocak'ta da öfke günleri protestolarına devam edeceğiz. 6 Şubat'ta ulusal bir öfke günü düzenlenecek." dedi.

Herkesi ciddi bir şekilde "müzakere masasına oturulması" yönünde baskı yapılması için çaba harcamaya çağıran Yakubi, "Tek çözüm yolu müzakereler. Hükümetin cevap vermesini bekliyoruz. Aksi takdirde, gerilim devam edecek ve hükümet durumun sorumluluğunu üstlenecek." diye konuştu.

Eğitim Bakanlığının müzakere yapmak istemediğini ileri süren Yakubi, bazı yasal aşırılıklar ve provokasyonlar bulunduğunu, bunlardan birinin de Sidi Bu Zeyd kentinde öğretmenlerden birinin gözaltına alınması ve çocuklara ideolojisini dayatmakla suçlanması olduğunu söyledi.

Eğitim Bakanı Hatim bin Salim, daha önce öğrencilerin kırmızı çizgileri olduğunu ve bakanlığın öğrencilerin haklarını savunmak için yasal araçları kullanmakta tereddüt etmeyeceğini, krizi çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtmişti.

Lise öğretmenleri, maaşlarının iyileştirilmesi, emeklilik yaşının 60'tan 55'e düşürülmesi ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi için ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

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