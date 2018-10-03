Tunus'ta mayın patladı: 1 ölü, 2 yaralı

TUNUS (AA) - Tunus'un batısındaki dağlık bölgede yola tuzaklanan mayının askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 1 asker öldü, 2 asker yaralandı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin batısında Cezayir sınırı yakınlarında yer alan Şabani dağlık bölgesinde yola tuzaklanan mayın askeri aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamada 1 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı belirtildi. Kasrin kentindeki bir hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

Tunus-Cezayir sınırı yakınlarındaki dağlık bölge zaman zaman bazı silahlı radikal grupların güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarına sahne oluyor. Son olarak geçen temmuz ayında Tunus'un kuzeybatısındaki Cendube vilayetinde düzenlenen terör saldırısında 9 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

