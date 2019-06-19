Tunus'ta meclisten yüzde 3 barajıyla yeni seçim yasasına onay

TUNUS (AA) - Tunus meclisi, seçim barajını yüzde üçe çıkaran ve televizyondan reklam yapılmasını engelleyen seçim yasasını parlamentodaki oturumda onayladı.

Bu yıl sonunda parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Tunus'ta, parlamento bugün partilerin meclise girebilmesi için seçim barajını yüzde üç olarak belirlendiği seçim yasasını kabul etti.

Öte yandan, Tunus'ta seçimleri yöneten Yüksek Seçim Komisyonunun seçimlerden 12 ay öncesinde televizyonlar aracılığıyla siyasi reklam yapan ve yurt dışından yardım alan dernek faaliyetinde bulunanların adaylıktan men edeceğine yönelik kararına ilişkin bir madde de yasada kabul edildi.

Muhalefetin yüzde üç barajının küçük partileri bitireceği yönündeki itirazlarıyla zaman zaman hararetlenen oturumda, 217 sandalyeli mecliste yasa 128 evet 30 hayır ve 14 çekimser oyla onaylandı.

Yerel basında yer alan haberlerde, yeni yasanın cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan medya patronu Nebil Karavi'yi hedef aldığına işaret edildi.

Karavi, sosyal medya hesabından yasa üzerine yaptığı açıklamada, yeni seçim yasasının "bizzat kendisini dışlamayı hedef aldığını ve anayasaya aykırı olduğunu" savundu.