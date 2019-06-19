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Tunus'ta meclisten yüzde 3 barajıyla yeni seçim yasasına onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 00:50 | Son Güncelleme

Tunus'ta meclisten yüzde 3 barajıyla yeni seçim yasasına onay

TUNUS (AA) - Tunus meclisi, seçim barajını yüzde üçe çıkaran ve televizyondan reklam yapılmasını engelleyen seçim yasasını parlamentodaki oturumda onayladı.

Bu yıl sonunda parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Tunus'ta, parlamento bugün partilerin meclise girebilmesi için seçim barajını yüzde üç olarak belirlendiği seçim yasasını kabul etti.

Öte yandan, Tunus'ta seçimleri yöneten Yüksek Seçim Komisyonunun seçimlerden 12 ay öncesinde televizyonlar aracılığıyla siyasi reklam yapan ve yurt dışından yardım alan dernek faaliyetinde bulunanların adaylıktan men edeceğine yönelik kararına ilişkin bir madde de yasada kabul edildi.

Muhalefetin yüzde üç barajının küçük partileri bitireceği yönündeki itirazlarıyla zaman zaman hararetlenen oturumda, 217 sandalyeli mecliste yasa 128 evet 30 hayır ve 14 çekimser oyla onaylandı.

Yerel basında yer alan haberlerde, yeni yasanın cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan medya patronu Nebil Karavi'yi hedef aldığına işaret edildi.

Karavi, sosyal medya hesabından yasa üzerine yaptığı açıklamada, yeni seçim yasasının "bizzat kendisini dışlamayı hedef aldığını ve anayasaya aykırı olduğunu" savundu.

Başkanlığını yaptığı Halil Tunus Vakfının ülke genelindeki yardımlarını televizyon kanalı Nesma aracılığıyla duyurması Karavi'yi halk nezdinde şöhrete kavuşturmuştu.

Bu yıl sonundaki cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan Karavi'nin sahibi olduğu Nesma Televizyon kanalı, Tunus'un kitle iletişim yayınları denetçisi Bağımsız Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulu (HAICA) tarafından "ruhsatının uygun olmadığı gerekçesiyle" kapatılarak ekipmanlarına el koyulmuştu ancak Nesma kanalı daha sonra tekrar ulusal yayınına devam etmişti.

Arap Baharı'nın ardından iktidarın seçimler aracılığıyla devredildiği bir sisteme kavuşan Tunus, bu yıl ekim ayında parlemento ve kasım ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor.

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