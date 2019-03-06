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Tunus'ta mirasta eşitlik yasa tasarısı için "referandum" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

Kadın-erkek arasında mirasta eşitliği öngören yasa tasarısına karşı çıkan sivil toplum kuruluşu Tunus Koordinasyonu referandum çağrısı yaptı

ANKARA (AA) - Tunus'taki "Kur'an-ı Kerim'i, Anayasayı ve Adil Kalkınmayı Savunmak İçin Ulusal Koordinasyon" isimli sivil toplum kuruluşu (STK) mirasta kadın-erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören yasa tasarısını referanduma götürme çağrısında bulundu.

Tunus Koordinasyonu şeklinde bilinen STK'nın Başkanı Şehabeddin Teliş, düzenlediği basın toplantısında mirasta kadın-erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören tartışmalı yasa tasarısına ilişkin referandumu işaret etti.

Halkın büyük çoğunluğunun yasa tasarısına karşı olduğunu söyleyen Teliş, "Tunus halkının büyük bölümü mirasta kadın-erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören yasa tasarısına karşı duruş sergiliyor. Bu yüzden ülkedeki bu sorunu çözebilmek için referandum gereklidir." dedi.

Yasa tasarısının Anayasa ve İslam dinine aykırı olduğunu savunan Teliş, yasa tasarısına hukuk çerçevesinde ve barışçıl şekilde karşı koyacaklarını belirtti.

- Tunus'ta tartışmalı mirasta eşitlik yasası

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, Ağustos 2017'de kadın-erkek eşitliğiyle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmak üzere Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi isminde yeni bir komite kurmuştu.

Komite geçen yaz Sibsi'ye iki bölümden oluşan 233 sayfalık bir rapor sunmuştu. Raporun bireysel hak ve özgürlüklere ayrılan birinci bölümünde yer alan en bariz teklifler arasında eş cinselliğin suç olmaktan çıkarılması ve idam cezasının kaldırılması yer almıştı.

İkinci bölümde ise kadın-erkek arasında mirasta eşitlik ve çocuklar arasında, evlilik dışı ilişkilerden doğanlar da dahil olmak üzere eşitlik meselesi ele alınmıştı.

Raporun öngördüğü yasal değişiklikler, Tunus kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmış, rapora destek verenler ve karşı çıkanlar yüksek katılımlı gösteriler düzenlemişti.

Son olarak, mirasta eşitlikle ilgili yasa teklifi hükümet tarafından kabul edilerek nihai karar için parlamentoya sevk edilmişti.

Tunus parlamentosunda, yasanın kabul edilmesi için 217 vekilden en az 109'unun onayının alınması gerekiyor. Yasanın oylanacağı tarih belirsizliğini koruyor.

Tunus'un kurucu lideri Habib Burgiba döneminde hayata geçen ve halen yürürlükteki medeni kanun, tek eşlilik, kadının boşanma hakkı gibi Arap ülkelerine göre daha laik uygulamalar barındırıyor. Ancak miras ve bazı diğer konularda İslami usuller öne çıkıyor.

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