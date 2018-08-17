TUNUS (AA) - Nahda Hareketi, Tunus'ta tartışma yaratan "mirasta kadın-erkek eşitliğiyle" ilgili rapor konusunda, üyesi olan El-Keram Belediye Başkanı Fethi el-Uyuni'nin Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'yi hedef alan açıklamalarını kınadı.

Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, "El-Keram Belediye Başkanı Fethi el-Uyuni'nin Cumhurbaşkanı hakkında yaptığı açıklamaları kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Nahda'nın duruşunu kamuoyuna bildirmekte sadece hareketin lideri Raşid el-Gannuşi, sözcüsü İmad Hamiri ve yönetim kurulunun yetkili olduğu vurgulandı.

El-Keram Belediye Başkanı olarak görev yapan Nahda Hareketi mensubu Uyuni, "Kur'an, Anayasa ve Adil Gelişim Savunması için Ulusal Koordinasyon" tarafından dün düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Sibsi'nin "tartışmalı rapor" hakkındaki tutumunu "anayasanın ihlali" olarak nitelemiş ve bunun "halkın ve devletin kimliğine saldırı" olduğunu savunmuştu.

- Ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, Ağustos 2017'de Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi'ni kadın-erkek eşitliğiyle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmakla görevlendirmişti.