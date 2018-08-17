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Tunus'ta "mirasta kadın-erkek eşitliği" tartışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 17:45 | Son Güncelleme

El-Keram Belediye Başkanı Fethi el-Uyuni'nin, tartışmalı "kadın-erkek eşitliği" raporu konusunda Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'yi hedef alan açıklamaları mensubu olduğu Nahda Hareketi tarafından kınandı

TUNUS (AA) - Nahda Hareketi, Tunus'ta tartışma yaratan "mirasta kadın-erkek eşitliğiyle" ilgili rapor konusunda, üyesi olan El-Keram Belediye Başkanı Fethi el-Uyuni'nin Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'yi hedef alan açıklamalarını kınadı.

Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, "El-Keram Belediye Başkanı Fethi el-Uyuni'nin Cumhurbaşkanı hakkında yaptığı açıklamaları kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Nahda'nın duruşunu kamuoyuna bildirmekte sadece hareketin lideri Raşid el-Gannuşi, sözcüsü İmad Hamiri ve yönetim kurulunun yetkili olduğu vurgulandı.

El-Keram Belediye Başkanı olarak görev yapan Nahda Hareketi mensubu Uyuni, "Kur'an, Anayasa ve Adil Gelişim Savunması için Ulusal Koordinasyon" tarafından dün düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Sibsi'nin "tartışmalı rapor" hakkındaki tutumunu "anayasanın ihlali" olarak nitelemiş ve bunun "halkın ve devletin kimliğine saldırı" olduğunu savunmuştu.

- Ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, Ağustos 2017'de Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi'ni kadın-erkek eşitliğiyle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmakla görevlendirmişti.

Komite haziran ayında Sibsi'ye iki bölümden oluşan 233 sayfalık bir rapor sunmuştu. Raporun bireysel hak ve özgürlüklere ayrılan birinci bölümünde yer alan en bariz teklifler arasında eş cinselliğin suç olmaktan çıkarılması ve idam cezasının kaldırılması yer alıyor. İkinci bölümde ise kadın erkek arasında mirasta eşitlik ve çocuklar arasında, evlilik dışı ilişkilerden doğanlar da dahil olmak üzere eşitlik meselesi ele alınıyor.

Raporun öngördüğü yasal değişiklikler Tunus kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmış, rapora destek verenler ve karşı çıkanlar gösteriler düzenlemişti.

Sibsi, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, mirasta kadın-erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören yasa teklifini meclise sunacağını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mirasta kadın erkek eşitliği Nahda Hareketi

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