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Tunus'ta "Mısır'da insan hakları" ele alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 22:21 | Son Güncelleme

Tunus'ta "Mısır'da insan hakları" ele alındı

TUNUS (AA) - Tunus'ta yapılan Sivil Toplum Zirvesi kapsamında, Mısır'da insan haklarının ele alındığı oturum düzenlendi.

Arap ülkelerindeki hukuki durumu değerlendirmek üzere 18 bağımsız insan hakları kuruluşunun, Tunuslu Gazeteciler Sendikasının başkent Tunus'taki binasında düzenlediği zirvenin bugünkü oturumunda, Mısır ele alındı.

Oturumda konuşan hukuk aktivisti Mutez el-Fuceyri, Mısır'da insan haklarını savunmanın bedelinin ağır olduğunu, aktivistlere seyahat yasağı getirildiğini, mallarına el koyulduğunu ve adil olmayan bir şekilde yargılandıklarını söyledi.

Tunus İşkenceye Karşı Organizasyon Genel Sekreteri Munzir eş-Şarni de Mısır'daki hukukçu ve aktivistlerin, 2011'deki devrimden önce yaşadıklarından daha kötü bir durumla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Uluslararası Af Örgütü Bölge Ofisi Üyesi Rifka Bulaki, Mısır'da medyanın tarihinin en kötü dönemini yaşadığını, bağımsız medyanın yasal olmayan yargılamalarla tehdit edildiğini ve ulusal güvenliği tehdit etmek ve terör örgütlerine mensup olmakla suçlandığını aktardı.

Tunus İdam Suçunun Kaldırılması Koalisyonu Başkanı Şükri Latif ise Mısır'da rejimin, siyasi rakiplerine karşı idam cezasını kullandığını dile getirdi.

Perşembe günü başlayan zirvenin son oturumu yarın yapılacak.

Mısır'da Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları, 20 Şubat'ta infaz edilmişti.

Son infazlarla Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin göreve geldiği 8 Haziran 2014'ten bu yana Mısır'da idam edilenlerin sayısı 42'ye yükselmişti.

Haklarında idam kararı verilmiş ve bütün yargı yolları tükenmiş 48 sanığın daha Mısır'da infazlarını beklediği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
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