TUNUS (AA) - Tunus'ta yapılan Sivil Toplum Zirvesi kapsamında, Mısır'da insan haklarının ele alındığı oturum düzenlendi.

Arap ülkelerindeki hukuki durumu değerlendirmek üzere 18 bağımsız insan hakları kuruluşunun, Tunuslu Gazeteciler Sendikasının başkent Tunus'taki binasında düzenlediği zirvenin bugünkü oturumunda, Mısır ele alındı.

Oturumda konuşan hukuk aktivisti Mutez el-Fuceyri, Mısır'da insan haklarını savunmanın bedelinin ağır olduğunu, aktivistlere seyahat yasağı getirildiğini, mallarına el koyulduğunu ve adil olmayan bir şekilde yargılandıklarını söyledi.

Tunus İşkenceye Karşı Organizasyon Genel Sekreteri Munzir eş-Şarni de Mısır'daki hukukçu ve aktivistlerin, 2011'deki devrimden önce yaşadıklarından daha kötü bir durumla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Uluslararası Af Örgütü Bölge Ofisi Üyesi Rifka Bulaki, Mısır'da medyanın tarihinin en kötü dönemini yaşadığını, bağımsız medyanın yasal olmayan yargılamalarla tehdit edildiğini ve ulusal güvenliği tehdit etmek ve terör örgütlerine mensup olmakla suçlandığını aktardı.