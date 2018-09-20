HABER

Tunus'ta modern sanat rüzgarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 02:05 | Son Güncelleme

Başkentte, aralarında Türkiye'nin de olduğu 9 ülkeden 17 galerinin katıldığı "Tunus Modern Sanat Fuarı" ziyaretçilere kapılarını açtı - Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan: - "Türkiye sadece kendi kültürüne, sanatına ev sahipliği yapmıyor, diğer alanlarda olduğu gibi Ortadoğu'ya, bulunduğumuz coğrafyaya da sanatsal anlamda bir yuva, bir merkez, bir üs konumunda hizmet veriyor"

TUNUS (AA) - Tunus'un başkentinde, aralarında Türkiye'nin de olduğu 9 ülkeden 17 galerinin katıldığı, 100'den fazla sanatçının 150'yi aşkın eserinin sergilendiği "Tunus Modern Sanat Fuarı" sanatseverlere kapılarını açtı.

Başkent Tunus'taki Kültür Şehri Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine, Tunus ve Arap dünyasından sanatçılar ve iş dünyasından temsilcilerin yanı sıra Tunus Kültür Bakanı Muhammed Zeynel Abidin, başkent Tunus Valisi Şazeli Buallak ve Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan katıldı.

Tunus'tan 9 galerinin yer aldığı fuarda, İstanbul'dan Kelimat Galerisi de eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Türk sanatçıların eserlerinden oluşan sergiyi gezen Bakan Abidin ve Vali Buallak'a, Büyükelçi Doğan tarafından Zeynel Erdoğan'a ait iki tablo hediye edildi.

Büyükelçi Ömer Faruk Doğan, törende AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye-Tunus ilişkilerinin sadece diplomatik, ekonomik, ticari değil aynı zamanda kültürel ve sanatsal olduğunu vurguladı.

Türkiye'den Kelimat Sanat Galerisinin farklı ülkelerden sanatçılara ev sahipliği yaptığına değinen Doğan, şöyle konuştu:

"İstanbul, değişik boyutlarda dünyanın merkezi haline dönüşüyor. İstanbul bir finans, bir ticaret merkezi, bir kültür merkezi. İstanbul aynı zamanda bir sanat merkezi haline dönüşüyor. Öyle ki buradaki sergimizde Suriye'den, Irak'tan, İsviçre'den, Bulgaristan'dan, Avusturya'dan Türk ve Ortadoğu kökenli kardeşlerimizin yapmış olduğu resimler sergileniyor. Türkiye sadece kendi kültürüne, sanatına ev sahipliği yapmıyor, diğer alanlarda olduğu gibi Ortadoğu'ya, bulunduğumuz coğrafyaya da sanatsal anlamda bir yuva, bir merkez, bir üs konumunda hizmet veriyor."

Kelimat Sanat Galerisinden Hüseyin Emiroğlu ise Suriye'nin Halep şehrinde yaklaşık 25 yıl önce Suriyeli Adnan el-Ahmed tarafından kurulan galerinin, dünya çapındaki birikimi ve portföyünü İstanbul'a taşıdığına dikkati çekti.

Tunus'ta katıldıkları sergide iki Türk, 11 Arap sanatçının 13 eserin sergilendiğini aktaran Emiroğlu, Tunus'taki Türk Büyükelçiliğine ve Tunus makamlarına da kendilerine sağladıkları nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür ettiklerini belirtti.

Başkentte 4 gün sürecek fuarda, farklı mekanlarda sergi, kısa film gösterimlerinin yanı sıra sanatçılarla söyleşilere yer verilecek.

PARTNERÇocuğunuz size karşı geliyorsa nedeni bu olabilir!Çocuğunuz size karşı geliyorsa nedeni bu olabilir!
GÜNCELLEME - Azerbaycanlı iş adamı ofisinde öldürüldüGÜNCELLEME - Azerbaycanlı iş adamı ofisinde öldürüldü
"Sırbistan, 15 Temmuz'da tereddütsüz bir duruş sergiledi""Sırbistan, 15 Temmuz'da tereddütsüz bir duruş sergiledi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunus

En Çok Okunan Haberler

KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste

KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Çatıdan bir şey düştüğünü sandı! Röntgeni görünce şok geçirdi

Çatıdan bir şey düştüğünü sandı! Röntgeni görünce şok geçirdi

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ’nün sözde ‘bölge muhasebe imamı’ tramvay durağında yakalandı

FETÖ’nün sözde ‘bölge muhasebe imamı’ tramvay durağında yakalandı

Habertürk canlı yayınında gergin anlar! Nuh Albayrak'ın sözleri sonrası Muharrem İnce programa bağlandı!

Habertürk canlı yayınında gergin anlar! Nuh Albayrak'ın sözleri sonrası Muharrem İnce programa bağlandı!

Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz!

Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz!

Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.