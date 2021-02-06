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Tunus’ta muhalif lider Şükrü Belıyd’in 8. ölüm yıl dönümünde yürüyüş

06.02.2021 17:51 | Son Güncelleme:
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Tunus’ta 2013 yılında suikast sonucu öldürülen muhalif liderlerden Şükrü Belıyd’in 8.

Tunus’ta 2013 yılında suikast sonucu öldürülen muhalif liderlerden Şükrü Belıyd’in 8. ölüm yıl dönümünde yürüyüş düzenlendi. Ülkenin güçlü işçi sendikasının da destek verdiği yürüyüşte binlerce protestocu yer alırken, polisin geniş bir alanı kapatmasına rağmen gösteriler devam ediyor.
Tunus’ta 2013’te suikast sonucu öldürülen muhalif liderlerden Şükrü Belıyd’in 8. ölüm yıldönümünde binlerce kişi sokaklara döküldü. Başkent Tunus’ta 5. Mohamed Caddesi’ndeki İnsan Hakları Meydanı’ndan Habib Bourguiba Caddesi’ne doğru başlayan yürüyüşte göstericiler, Belıyd’in fotoğraflarının yer aldığı posterleri taşıyarak, "Halk rejimi devirmek istiyor" şeklinde slogan attı. Gösteriler nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alan polis, Habib Bourguiba Caddesi’ne giden bazı caddeleri kapattı. Gösteriye 1 milyon üyeli Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) da destek verdi.
ABD’nin Tunus Büyükelçiliği ise vatandaşlarını başkentin merkezindeki toplantılardan ve gösterilerin düzenleneceği yerlerden uzak durmaya çağırdı.
Öte yandan Beleyid, 2013’te başkentte evinin önünde uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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