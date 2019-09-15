Tunus'ta Nahda Hareketi Cumhurbaşkanı adayı Moro ile lideri Gannuşi sandık başında

TUNUS (AA) - Tunus'un önde gelen partilerinden İslami eğilimli Nahda Hareketinin Cumhurbaşkanı adayı Abdulfettah Moro, hareketin lideri Raşid el-Gannuşi ile Başbakan ve Cumhurbaşkanı adaylarından Yusuf Şahid, başkent Tunus'ta oylarını kullandı.

Nahda Hareketinin Cumhurbaşkanı adayı ve Meclis Başkan Vekili Moro, başkentin kuzeyindeki La Marsa bölgesinde oyunu kullandıktan sonra, Tunus'un dünya üzerinde başarılı bir demokratik geçiş sürecine imza atmayı başarmasından mutlu olduğunu söyledi.

Seçimleri, "vatandaşların arasındaki ayrışmayı kaldırma ve yeniden kamuoyunun fikrini ifade etme zamanı" olarak değerlendiren Moro, "Halk son kararın sahibidir. Herkes şunu anlasın ki; asıl iktidar ne kağıt, ne yazı ne de sözdedir, bilakis halkın elindedir." diye konuştu.

- "Tunuslular gurur duymalı"

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi de başkentin güneyinde bir seçim merkezinde oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "bugün Tunus'un özgürlük günü olduğunu ve Arap dünyasında buna benzer bir manzaranın bulunmadığını" dile getirdi.