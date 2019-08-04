Tunus'ta Nahda Hareketi cumhurbaşkanı adayını salı günü belirleyecek

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, eylül ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylarının salı günü belirleneceğini bildirdi.

Nahda Hareketinin başkent Tunus'taki merkezinde basın toplantısı düzenleyen Haruni, adaylık için hareketin içinden biri olması gerektiğini savunanlar ile dışarıdan bir isim getirilmesini önerenler arasında Şura Konseyi'nde fikir ayrılıkları yaşandığını belirtti.

Konseyde bir oylama yaptıklarını, adayın hareketin içinden olmasını savunanların 45'e 44 oyla önde olduğunu ancak iç tüzüğe göre karar alınabilmesi için 50 oya ihtiyaç duyulduğunu anlatan Haruni, nihai kararı alabilmek için salı günü toplantı yapacaklarını aktardı.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Nebil Bifun, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurularının 2-9 Ağustos tarihlerinde kabul edileceğini duyurmuştu.

Tunus parlamentosunda 68 milletvekiliyle en büyük parti konumundaki Nahda Hareketi cumhurbaşkanı adaylığı konusunda henüz tutumunu açıklamamıştı.

Bir dönem Hareketin lideri Gannuşi'nin aday olacağı konuşulmuştu. Fakat Nahda'nın Gannuşi'yi parlamento seçimlerinde başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili adayı göstermesiyle bu olasılık devre dışı kaldı.

