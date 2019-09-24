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Tunus'ta Nahda Hareketi'nden bağımsız aday Said'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 13:02 | Son Güncelleme

Tunus parlamentosundaki en büyük parti Nahda Hareketi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda bağımsız aday Kays Said'i destekleme kararı aldı

TUNUS (AA) - Tunus parlamentosundaki en büyük parti Nahda Hareketi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said'i destekleyecek.

AA muhabirine konuşan Nahda Hareketi yöneticilerinden Abdüllatif el-Mekki, hareketin karar mekanizması Şura Meclisinde yapılan toplantıda, oy çokluğuyla Kays Said'i destekleme kararı alındığını söyledi.

Tunus'ta 15 Eylül'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, bağımsız aday Kays Said yüzde 18,4 oyla birinci olmuştu. Tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi ise oyların yüzde 15,6'sını alarak ikinci gelmişti. Böylece Said ve Karvi, ikinci tura kalan isimler olmuştu.

Tunus'un en güçlü parti teşkilatlarından İslami muhafazakar siyaseti savunan Nahda Hareketi'nin adayı ve Meclis Başkan Vekili Abdulfettah Moro ise yüzde 12,9 oyla seçimi üçüncü sırada tamamlamıştı. Nahda'nın ikinci turda Said'den yana tavır alması bağımsız adaya en büyük yapısal desteği ifade ediyor.

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ve Şura Meclisi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, hareketin ikinci turda Kays Said'i destekleyebileceğine ilişkin sinyal vermişti.

Nahda'dan önce, birinci turda yüzde 7,1 oy alan bağımsız aday Safi Said, yüzde 4,3 oy alan Onur Koalisyonu'nun adayı Seyfeddin Mahluf, adayı Muhammed Abu yüzde 3,36 oy alan Tunus'ta Demokratik Toplum Partisi, yüzde 2,9 oy alan eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhuriyet Halk Birliğinin adayı Lutfi el-Merayhi ve eski Başbakan Hammadi el-Cibali'nin de aralarında yer aldığı adaylar ve bazı partiler ikinci turda Kays Said'e desteklerini açıklamıştı.

Buna karşın diğer ikinci tur adayı Nebil el-Karvi'ye henüz hiçbir aday veya parti destek çıkmadı.

Tunus'ta yeni cumhurbaşkanını belirleyecek ikinci tur seçimlerin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Nahda Hareketi Tunus Tunus 2019 cumhurbaşkanlığı seçimleri

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