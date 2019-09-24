Tunus'ta Nahda Hareketi'nden bağımsız aday Said'e destek

Tunus'un en güçlü parti teşkilatlarından İslami muhafazakar siyaseti savunan Nahda Hareketi'nin adayı ve Meclis Başkan Vekili Abdulfettah Moro ise yüzde 12,9 oyla seçimi üçüncü sırada tamamlamıştı. Nahda'nın ikinci turda Said'den yana tavır alması bağımsız adaya en büyük yapısal desteği ifade ediyor.

Tunus'ta 15 Eylül'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, bağımsız aday Kays Said yüzde 18,4 oyla birinci olmuştu. Tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi ise oyların yüzde 15,6'sını alarak ikinci gelmişti. Böylece Said ve Karvi, ikinci tura kalan isimler olmuştu.

Nahda'dan önce, birinci turda yüzde 7,1 oy alan bağımsız aday Safi Said, yüzde 4,3 oy alan Onur Koalisyonu'nun adayı Seyfeddin Mahluf, adayı Muhammed Abu yüzde 3,36 oy alan Tunus'ta Demokratik Toplum Partisi, yüzde 2,9 oy alan eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhuriyet Halk Birliğinin adayı Lutfi el-Merayhi ve eski Başbakan Hammadi el-Cibali'nin de aralarında yer aldığı adaylar ve bazı partiler ikinci turda Kays Said'e desteklerini açıklamıştı.

Buna karşın diğer ikinci tur adayı Nebil el-Karvi'ye henüz hiçbir aday veya parti destek çıkmadı.

Tunus'ta yeni cumhurbaşkanını belirleyecek ikinci tur seçimlerin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

