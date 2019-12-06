Tunus'ta Nahda'nın koalisyon görüşmeleri tıkandı

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi'nin yürüttüğü koalisyon görüşmelerinde, Demokratik Akım Partisi ortaklığa kapıyı kapatırken, Halk Hareketi de Nahda'nın tekliflerini "ciddiyetsiz" bulduğunu açıkladı.

Tunus'ta merkez soldaki 22 milletvekiline sahip Demokratik Akım Genel Sekreteri Muhammed Abbu, başkent Tunus'ta bugün düzenlediği basın toplantısında, "İçişleri ve Adalet Bakanlıklarını kendisi ve diğer bazı partilerin çıkarına kullanmak isteyen Nahda Hareketi ile çalışmamız mümkün değil." dedi.

Nahda'nın koalisyon kurmak istediği partilere güvenmediğini söyleyen Abbu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli'nin Adalet ve İçişleri Bakanlıklarını kendilerine verme sözünden döndüğünü dile getirdi.

Abbu, hükümette yer almamanın yanı sıra parlamentoda kabine lehine de oy kullanmayacaklarını vurguladı.

Demokratik Akım ile parlamento grubu kuran 15 milletvekiline sahip Halk Hareketi'nden de benzer açıklamalar geldi. Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Nahda'nın teklifleri "ciddiyetsiz " olarak nitelendirildi.