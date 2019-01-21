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Tunus'ta öğrenciler eğitimin yeniden başlamasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 23:30 | Son Güncelleme

Tunus'un çeşitli bölgelerinde on binlerce ortaokul ve lise öğrencisi, öğretmenlerin grevi nedeniyle askıya alınan eğitimin yeniden başlaması talebiyle gösteri düzenledi

TUNUS (AA) - Tunus'un çeşitli bölgelerinde on binlerce ortaokul ve lise öğrencisi, öğretmenlerin grevi nedeniyle askıya alınan eğitimin yeniden başlaması için gösteri düzenledi.

Sosyal paylaşım ağları üzerinden organize olan öğrenciler, ülkenin çeşitli noktalarında düzenledikleri eylemlerle öğretmenlerin grevleri nedeniyle aksayan eğitim-öğretim sürecinin yeniden başlamasını, Eğitim Bakanlığı ile sendikalar arasındaki krizin çözülmesini istedi.

Öğrenciler, mevcut durum aleyhinde sloganlar atarak, "Öğrenciler sizin oyuncağınız değil" yazılı dövizler taşıdı.

Başkent Tunus'taki gösterilere katılan lise öğrencisi Lina Buhari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık ile sendika arasındaki anlaşmazlığın son bulmasını istediklerini belirterek,"Öğrenci, eğitim politikasının kurbanı oldu. Kriz devam ederse sınavlar için vakit kalmayacak." dedi.

Öğrenci Emel el-Uceyli ise öncelikli taleplerinin, eğitimin yeniden başlaması ve imtihanların gerçekleştirilmesi olduğunu söyleyerek, "Öğrenciler, eğitim sisteminin zayıf halkası. Eğitim sürecinin normale dönmesini istiyoruz." diye konuştu.

Eğitim Bakanlığı ile Liseler Eğitim Sendikası arasında yürütülen müzakerelerin askıya alınmasıyla var olan kriz ivme kazanmış, bu nedenle öğrenciler geçen ay sınavlara girememişti.

Sendika yetkilileri taleplerini, maaşlarının iyileştirilmesi, emeklilik yaşının 60'tan 55'e düşürülmesi ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi şeklinde sıralamıştı.

- Ne olmuştu?

Tunus'ta ortaokul ve lise öğretmenleri geçen aralık ayından bu yana sınavlara girmeyerek hükümete taleplerini kabul ettirmeye çalışıyor. Çok sayıda ortaokul ve lise öğretmeni, maaş artışı, erken emeklilik ve eğitim reformu talebiyle 9 Ocak'ta gösteri düzenlemiş, dönem sonu sınavlarını boykot etmişti.

Resmi verilere göre, Tunus'ta ortaokul ve lise seviyesinde 77 bin 260 öğretmen görev yapıyor.

Tunus'ta bir öğretmenin maaşı bin 200 Tunus dinarından (yaklaşık 408 dolar) başlayarak kıdemine göre yükseliyor.

Tunus, 2011 yılındaki Arap Baharı devriminin ekonomik beklentileri karşılayamaması nedeniyle son aylarda çok sayıda, eylem, protesto ve greve sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
eylem öğrenci Tunus

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