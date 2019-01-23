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Tunus'ta öğretmenlerden zam ve iyileştirme protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 22:34 | Son Güncelleme

Yüzlerce ortaokul ve lise öğretmeni, maaşlarına zam yapılması ve şartların iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi

TUNUS (AA) - Tunus'taki yüzlerce ortaokul ve lise öğretmeni, maaşlarına zam yapılması ve şartların iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus Genel İşçi Sendikası'na (UGTT) bağlı Lise Öğretim Genel Sendikası'nın çağrısı üzerine Tunus'un birçok kentinde düzenlenen ve "Öfke Günü" adı verilen gösterilerde yüzlerce ortaokul ve lise öğretmeni katıldı.

Başkent Tunus'taki Eğitim Bakanlığı binası önünden başbakanlığa kadar yürüyen öğretmenler maaşlarının artırılması, erken emeklilik ve altyapının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Gösterilere katılan Fatıma isimli bir öğretmen AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün hepimiz tek yumruk olduk ve talebimiz açık. Erken emeklilik istiyoruz." dedi.

Fatıma ayrıca ,okullardaki alt yapının iyileştirilmesini, eğitimde köklü bir reformun yapılmasını ve öğretmenlerin onurunun yeniden kazandırılmasını istediklerini belirtti.

Lise Öğretim Genel Sendikası'nın Tunus Şubesi Genel Sekreteri Münir Hayreddin ise öğretmenlerin taleplerinin temelde, eğitim ve müfredat reformu ile okulların altyapısının iyileştirilmesi, erken emeklilik hakkının tanınması ve ücretlerin artırılması olduğunu söyledi.

Hayreddin, öğretmenlerin haklarının verilmemesi durumunda gerginliği daha da artıracak başka planları olduğunu ifade etti.

Öğretmenler son iki aydır dördüncü defa protesto düzenliyor.

- Ne olmuştu?

Tunus'ta ortaokul ve lise öğretmenleri geçen aralık ayından bu yana sınavlara girmeyerek hükümete taleplerini kabul ettirmeye çalışıyor. Çok sayıda ortaokul ve lise öğretmeni, maaş artışı, erken emeklilik ve eğitim reformu talebiyle 9 Ocak'ta gösteri düzenlemiş, dönem sonu sınavlarını boykot etmişti.

Resmi verilere göre, Tunus'ta ortaokul ve lise seviyesinde 77 bin 260 öğretmen görev yapıyor.

Tunus'ta bir öğretmenin maaşı bin 200 Tunus dinarından (yaklaşık 408 dolar) başlayarak kıdemine göre yükseliyor.

Tunus, 2011 yılındaki Arap Baharı devriminin ekonomik beklentileri karşılayamaması nedeniyle son aylarda çok sayıda, eylem, protesto ve greve sahne oluyor.

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