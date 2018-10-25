Tunus'ta olaylı cenaze töreni

TUNUS (AA) - Tunus'ta kaçakçılara düzenlenen operasyonda polis kurşunuyla hayatını kaybeden gencin cenaze töreninde güvenlik güçleri ile cenazeye katılanlar arasında gerginlik yaşandı.

Gümrük polisinin önceki akşam başkent Tunus'ta kaçak malların tutulduğu bir depoya düzenlediği baskın sırasında yaralanan ve daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Eymen el-Osmani'nin cenaze töreni olaylara sahne oldu. Cenazeye katılan bazı kişilerin mezarlık çevresinde bulunan güvenlik güçlerine taş atması üzerine polis gruba göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Polis ile söz konusu grup arasında yaşanan gerginlik sokağa taştı.

Öte yandan gümrük polisinden yapılan yazılı açıklamada, Osmani'nin salı akşamı başkentteki Rabıta Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybettiği belirtildi.

Tunus'un Sidi Hüseyin es-Sicumi Mahallesi'nde içinde önemli miktarda kaçak mal bulunan bir depoya savcılıktan alınan izinle baskın düzenlediği aktarılan açıklamada, gümrük polisinin kaçak mallara el koyduğu sırada malları geri almaya çalışan bir grubun saldırısına uğraması üzerine polisin havaya ateş açmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

