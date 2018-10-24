Tunus'ta olaylı maça 12 gözaltı

TUNUS (AA) - Tunus'ta dün oynanan bir futbol karşılaşması sırasında yaşanan ve 38 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan şiddet olayları nedeniyle 12 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Afrika Şampiyonlar Ligi Yarı Final turu kapsamında Tunus'un Esperance Tunis ile Angola'nın Primeiro de Agosto takımları arasında oynanan maçta çıkan olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ben Arus kentindeki Rades Stadı'nda oynanan maçta Tunus takımı seyircilerinin bulunduğu tribünde güvenlik güçleri ile taraftarlar arasında yaşanan şiddet olayları ve çıkan arbedede aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 38 kişi yaralanmıştı.

Taraftarlar güvenlik güçlerine taş ve yabancı cisimler atarken, güvenlik güçleri de olaylara göz yaşartıcı gazlarla müdahale etmişti.

Maç, Esperance Tunis takımının 4-2 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

