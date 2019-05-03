Tunus'ta ordu güçleri yakıt taşımacılığıyla görevlendirildi

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, ülkede akaryakıt taşımacılığı yapan işçilerin, çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitmesinin ardından, bazı ordu güçlerini yakıt taşımacılığı yapmakla görevlendirdi.

Başkent Tunus'ta taşımacılık sektörü hakkında düzenlenen ulusal diyalog toplantısına katılan Şahid, "Ülkenin çıkarlarını bozma girişimlerine karşı karar aldık. Savunma Bakanı'ndan (Abdulkerim ez-Zubeydi) ordunun bazı güçlerini akaryakıt istasyonlarına yakıt tedarik etmekle görevlendirmesini istedik." dedi.

Benzer durumlar yaşandığından aynı şekilde davranılacağını vurgulayan Şahid, "Grev hakkına saygı duyuyoruz ancak ülke çıkarlarının bozulmasına karşıyız. Herkesin sorumluluk alması gerekiyor, hepimiz devletin çıkarlarının maniple edilmesine ve kaosa karşıyız." ifadesini kullandı.

Tunus'ta Ulaştırma Genel Birliğinin çağrısı üzerine, ülkede faaliyet gösteren akaryakıt taşımacılığı şirketlerinin çalışanları, dün "tehlikeli madde taşıdıkları göz önüne alınarak ücretlerinin artırılması" talebiyle greve gitmişti.

Ulaştırma Genel Birliği geçen ay ilgili makamlara "akaryakıt sektöründe çalışan işçilerin ücretlerinin artırılması" çağrısında bulunmuş ve bu yönde bir adım atılmaması halinde greve gidileceğini duyurmuştu.

