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Tunus’ta parlamento seçimleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

Tunus’ta halk, parlamento seçimleri için sandık başına gitti.Arap Baharı sonrası demokrasiye barışçıl bir geçiş yapan Tunus’ta bugün halk parlamento üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Tunus’ta halk, parlamento seçimleri için sandık başına gitti.
Arap Baharı sonrası demokrasiye barışçıl bir geçiş yapan Tunus’ta bugün halk parlamento üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Yaklaşık 7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, devrimin ardından 3. kez parlamento seçimleri gerçekleştiriliyor. Seçimlerde 15 bin milletvekili adayı 217 sandalye için yarışıyor. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemleri, 18.00’de sona erecek.
En fazla sandalye kazanan partinin 2 ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor. Seçimlerinin ön sonuçlarının 9 Ekim’de açıklanması bekleniyor.
Tunus’ta 15 Eylül’de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday Kays Said ve Tunus’un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi ikinci tura kalmıştı.

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