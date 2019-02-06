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Tunus'ta parti genel sekreterine karşılıksız çekten 5 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 21:44 | Son Güncelleme

Nida Tunus Genel Sekreteri Selim Riyahi'ye, hakkında karşılıksız çek davası nedeniyle gıyabında beş yıl hapis cezası verildi

TUNUS (AA) - Tunus'un üçüncü siyasi partisi Nida Tunus'un Genel Sekreteri Selim er-Riyahi'ye, karşılıksız çek suçlamasıyla hakkında açılan davada, gıyabında beş yıl hapis cezası verildi.

Riyahi'nin Avukatı Tayyib Sadık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın bugün başkent Tunus'taki bir mahkeme tarafından alındığını, aynı davada müvekkilinin mal varlığının 2017 yılında dondurulduğunu ve çeklerin bu nedenle karşılıksız çıktığını savundu.

Müvekkili Riyahi'nin yurt dışında bulunduğunu paylaşan Sadık, "müvekkilinin haklarını ihlal eden bu kararı" temyize taşıyacaklarını aktardı.

- İş dünyasından siyasete

Ailesi ile uzun yıllar Libya'da yaşayan Riyahi, burada enerji, havacılık ve petrol üretimi alanlarındaki faaliyetleriyle tanınıyordu.

Devrim sonrasında Tunus'a dönerek siyasete atılan Riyahi, 2011 yılında liberal ekonomiyi savunan Özgür Yurtsever Birlik'i (ÖYB) kurdu.

Tunus'ta önde gelen medya kuruluşu Dar es-Sabah'ın yüzde 20'lik hissesini satın alan Riyahi, 2012'de ülkesindeki futbol kulüplerinden Africain'in başkanlığına seçildi.

ÖYB, Tunus'ta 2014'te yapılan genel seçimlerden Nida Tunus ve Nahda Hareketi partilerinin ardından üçüncü sırada çıktı. Aynı yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Riyahi, ikinci tura kalamadı.

Selim er-Riyahi, Ekim'de partisi ÖYB'yi Başbakan Yusuf Şahid'e karşı hareket eden Nida Tunus ile birleştirmeye karar vermiş, kendisi de Nida Tunus'un Genel Sekreteri konumuna gelmişti.

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