Tunus'ta parti ve sendikalardan ABD'nin sözde barış planına tepki

TUNUS (AA) - Tunus'ta siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, ABD'nin sözde barış planına tepki gösterdi.

Tunus'un Kalbi Partisi yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu planın, Filistin halkının haklarına el koyduğu, Arap dünyasına ve insanlığa saldırdığı ve uluslararası meşruiyeti hiçe saydığı belirtildi.

Parti, Arap Birliği dönem başkanlığı yapan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyesi olan Tunus devletine "eşi görülmemiş bu adaletsizliğe karşı kararlı bir duruş sergileme, işgalciye hizmet eden ve Filistin halkının varlığını hedef alan bu planı deşifre etme" çağrısı yaptı.

Halk Hareketi de açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın planını, "Filistin meselesinin ekonomik ihtiyaçlar düzeyine indirgenmesi" olarak yorumladı.

Söz konusu planın "Filistin halkına yönelik Siyonist emperyal saldırganlık" olarak tanımlandığı açıklamada, önceki planlar gibi bunun da ölü doğduğu vurgulandı ve Filistin'deki direniş güçlerine, kurulan yeni komploya karşı saflarını birleştirme çağrısında bulunuldu.