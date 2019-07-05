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Tunus’ta Peçeye Yasak

05.07.2019 20:52 | Son Güncelleme

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid kamu kuruluşlarında peçe takılmasını yasakladı. Reuters haber ajansının aktardığına göre, bu karar ‘güvenlik nedeniyle’ alındı

Tunus’ta Peçeye Yasak

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid kamu kuruluşlarında peçe takılmasını yasakladı. Reuters haber ajansının aktardığına göre, bu karar ‘güvenlik nedeniyle’ alındı.

Karar, ülkede başkentte art arda gelen bombalı intihar saldırılarının ardından geldi. Geçen hafta iki ayrı terör saldırısı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Bu hafta başında da, arananlar listesinde yer alan bir militan polis tarafından takip edildiği sırada üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Tanık ifadelerine göre, Aymen Smiri adlı saldırgan kadın kılığına bürünmüştü.

Saldırıların, ülkede turizm sezonunun açıldığı bir dönemde ve yaklaşan seçimlerin öncesinde artmış olmasının Tunus yönetimini gerekli önlemleri almaya ittiği belirtiliyor.

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