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Tunus'ta protestolar: 'Korku yok, sokak halka ait' sloganıyla süren protestolarda 600'den fazla kişi gözaltına alındı

19.01.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Tunus'ta protestolar: 'Korku yok, sokak halka ait' sloganıyla süren protestolarda 600'den fazla kişi gözaltına alındı

Tunus'ta Cuma günü başlayan ve ülkenin ekonomik koşullarının protesto edildiği gösteriler aralıksız sürüyor. Polis, 600'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Uluslararası Af Örgütü, yetkililere tedbirli olma ve gözaltına alınan kişilerin haklarını gözetme çağrısı yaptı.

Tunus'ta Cuma günü başlayan ve ülkenin ekonomik koşullarının protesto edildiği gösteriler aralıksız sürüyor. Polis, 600'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Başkent Tunus'ta Pazartesi gecesi çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler güvenlik güçlerine taş ve molotof kokteyli attı. Polis ise göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla yanıt verdi.

Kasserine, Gafsa, Susa ve Munastır kentlerinde de gösteriler düzenlendiği bildirildi.

Pazartesi günü başkent Tunus'taki Bourguiba Caddesi'nde hükümet binalarının önünde bir araya gelen göstericiler, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

"Korku yok, korku yok. Sokak halka ait" sloganı atan göstericiler arasında yer alan Sonia isimli üniversite mezunu işsiz bir genç BBC'ye yaptığı açıklamada, sistemi protesto eden herkesin "hırsız" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Soyadını açıklamak istemeyen Sonia, "Gece değil, gündüz, yüzümüz açık bir şekilde geldik. 'İş istiyoruz' dedik. Biz, itibarımızı istiyoruz" diye konuştu.

Uluslararası Af Örgütü, yetkililere tedbirli olma ve gözaltına alınan kişilerin haklarını gözetme çağrısı yaptı.

Eylemler esnasında güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar çıktı.

Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid Hayuni ise protestolarda gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun yıkıcı eylemlerde bulunduklarını ya da evleri veya işyerlerini yağmaladıklarını söyledi.

İki polisin de yaralandığını açıklayan Hayuni, "Eylemlerin anayasa ve yasalarca güvence altına alınan protesto hareketleriyle hiçbir ilgisi yok. Protestolar gündüz ve herhangi bir suç işlenmeden gerçekleşir" dedi.

'Sistemi protesto eden herkes onlara göre hırsız'

BBC Kuzey Afrika Muhabiri Rana Jawad ise çatışmaların nüfusun yoğun, halkın da temel sosyal haklardan yoksun olduğu bölgelerde çıktığını bildirdi.

Jawad, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan düzensiz kısıtlama kararlarının ve Ekim ayından bu yana her gece uygulanan sokağa çıkma yasağının gerilimi giderek artırdığını aktardı.

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler güvenlik güçlerine taş ve molotof kokteyli attı. Polis ise göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla yanıt verdi.

Ekonomi 2020'de yüzde 9 küçüldü

2010'da "Arap Baharı" olarak adlandırılan ayaklanmaların başladığı Tunus'ta, geçen sürede ekonomik koşullar bir türlü daha iyiye gitmedi.

Ülkede ekonomik koşullar koronavirüs salgınıyla birlikte giderek kötüleşti.

Tunus'ta gençlerin üçte birinin işsiz olduğu Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta

Ülke ekonomisi 2020'de yüzde 9 küçülmüş, ekonomideki payı büyük olan turizm sektörü de, salgından çok kötü etkilenmişti.

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