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  4. Tunus'ta Said ve Gannuşi, hükümet kurma sürecindeki anayasal prosedürü görüştü

Tunus'ta Said ve Gannuşi, hükümet kurma sürecindeki anayasal prosedürü görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 17:08 | Son Güncelleme

Tunus'ta Said ve Gannuşi, hükümet kurma sürecindeki anayasal prosedürü görüştü

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Habib el-Cemli hükümetinin güvenoyu alamamasının ardından Nahda Hareketi Başkanı Raşid el-Gannuşi ile bir araya gelerek istişarede bulundu.

Nahda Hareketi'nden yapılan açıklamaya göre, Said, aynı zamanda Meclis Başkanı olan Gannuşi ile gerçekleştirdiği görüşmede, hükümeti kurmak için daha yetkin bir kişinin görevlendirilmesi amacıyla anayasal prosedürün etkinleştirilmesi konusunu ele aldı.

Gannuşi ise halkın beklentilerini karşılayacak bir hükümetle istikrar sürecine girilmesini arzuladıklarını belirtti.

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin önerisiyle hükümet kurmak üzere görevlendirilen Cemli, dün akşam mecliste yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı.

Tunus Anayasası'na göre, milletvekili seçimlerinde birinci gelen partinin kurduğu hükümetin güvenoyu alamaması durumunda, cumhurbaşkanı bağımsız bir kişiyi yeni bir hükümet kurmakla görevlendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kays Said Raşid el-Gannuşi

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