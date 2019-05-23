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Tunus'ta seçimler öncesi bir ittifak daha

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 14:47 | Son Güncelleme

Tunus'ta Başbakan Yusuf Şahid'e yakınlığıyla bilinen "Yaşasın Tunus Partisi" ile Kemal Murcan liderliğindeki "Demokratik Anayasal Girişimi"seçimler öncesinde birleşme kararı aldı

TUNUS (AA) - Tunus, sonbaharda yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanırken, partiler arasındaki ittifak arayışları da hız kazandı.

Kısa süre önce kurulan ve Başbakan Yusuf Şahid'e yakınlığıyla bilinen "Yaşasın Tunus Partisi" ile Kemal Murcan liderliğindeki "Demokratik Anayasal Girişimi" yayımladıkları ortak açıklamayla, iki partinin birleştiğini duyurdu.

Söz konusu partilerin, "Milli ve gelişimci güçlerin bir idare altında toplanması amacıyla bu birleşmenin gerçekleştiği" belirtilen açıklamada, iki partinin parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için birlikte çalışacağı paylaşıldı.

Dün de aynı şekilde, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif Merzuki liderliğindeki "Tunus İrade Hareketi Partisi", Abdurrauf el-İyadi liderliğindeki "Vefa Hareketi Partisi" ve bazı bağımsız siyasiler "Başka Bir Tunus Mümkün" adı altında yeni bir ittifak kurmuştu.

Tunus'ta bu yıl içinde 6 Ekim'de genel, 17 Kasım'da ise cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.

Tunus siyaseti, seçimler öncesinde, partiler arası koalisyon, ittifak ve ayrışmaların yaşandığı yoğun bir döneme sahne oluyor.

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