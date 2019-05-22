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Tunus'ta seçimler öncesi yeni ittifak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 20:01 | Son Güncelleme

Sonbaharda yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanan Tunus'ta, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif Merzuki liderliğindeki Tunus İrade Hareketi Partisi, Abdurrauf el-İyadi liderliğindeki Vefa Hareketi Partisi ve bazı bağımsız siyasiler "Başka Bir Tunus Mümkün" adı altında yeni bir ittifak kurdu

TUNUS (AA) - Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif Merzuki liderliğindeki Tunus İrade Hareketi Partisi, Abdurrauf el-İyadi liderliğindeki Vefa Hareketi Partisi ve bazı bağımsız siyasiler "Başka Bir Tunus Mümkün" adı altında yeni bir ittifak kurdu.

Sonbaharda yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanan Tunus'ta, ittifak arayışları hız kazandı.

Merzuki ve İyadi, başkent Tunus'ta düzenledikleri ortak basın toplantısında, ekim ve kasım aylarında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için "Başka Bir Tunus Mümkün" adlı bir ittifak kurduklarını duyurdu.

Tunus halkının siyasilere olan güveninin zedelendiğine işaret eden Merzuki, bu ittifakla halkta yeni bir umut oluşturmayı istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün Tunusluların, şu anki yönetim sisteminde yer almayan bir alternatife ihtiyacı var. Onlar artık politikacılara güvenmiyorlar, umutsuzluğa kapılmış durumdalar. Bugün halkın, yalan söylemeyen, çalmayan ve hile yapmayan ahlaklı alternatifleri seçmekten başka bir seçeneği yok. Bu girişimle Tunus'u kurtarma, Tunuslulara yeniden umut olma, siyasete ve siyasilere kaybolan itibarlarını tekrar kazandırma konusunda ısrarlıyız. Yolsuzluklara ve Tunus halkının yaşam şartlarının iyileştirilmesine engel olan her şeye karşı koyacağız."

Vefa Hareketi Partisi lideri İyadi de devrimin sesini duyuracak bir güce ihtiyaç olduğunu belirterek, Tunus devriminin dağınıklığını tekrar toparlamak için bir seçim ittifakı kurma kararı aldıklarını söyledi.

İyadi, yolsuzlukları ortadan kaldırarak devrim sürecini tamamlamak istediklerini vurguladı.

Yeni ittifakta yer alan bağımsız isimlere ilişkin ise bilgi verilmedi.

Merzuki ve İyadi, Tunus'ta 2011'deki devrimin ardından iktidara gelen troyko hükümeti içinde yer alan Cumhuriyet İçin Kongre Partisi'nin kurucuları arasında yer alıyordu. Ancak parti daha sonra bölünmüş ve İyadi 2012'de Vefa Hareketi Partisi'ni, Merzuki ise 2015'te Tunus İrade Hareketi Partisi'ni kurmuştu.

Tunus'ta bu yıl içinde 6 Ekim'de genel, 17 Kasım'da ise cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.

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