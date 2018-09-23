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Tunus'ta sel felaketi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 04:03 | Son Güncelleme

Tunus'ta sel felaketi: 1 ölü

TUNUS (AA) - Tunus’un kuzeydoğusunda yer alan Nabil'de etkili olan sağanak sonucu meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Sivil Savunma Divanı Sözcüsü Muaz Teria, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Nabil kentindeki sağanağın ardından yaşanan sel felaketinde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Selde çok sayıda evi su basarken, şehrin birçok cadde ve sokağı da ulaşıma kapandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da sel felaketi nedeniyle komşu vilayetlerden Nabil kentine sivil savunma ve emniyet güçleri alanında takviye gönderildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
sel felaketi Tunus

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