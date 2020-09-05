HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunus’ta sel felaketi: 1 ölü

Tunus’ta sel felaketi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 19:48 | Son Güncelleme

Tunus’ta şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 1 çocuk hayatını kaybetti.Tunus’un birçok bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle sel felaketi yaşanırken, Kayravan, Munastır, Sidi Bu Zeyd ve Mehdiye bölgeleri selden etkilendi.

Tunus’ta şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 1 çocuk hayatını kaybetti.
Tunus’un birçok bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle sel felaketi yaşanırken, Kayravan, Munastır, Sidi Bu Zeyd ve Mehdiye bölgeleri selden etkilendi. Tunus Kriz Yönetimi Derneği tarafından yapılan açıklamada, sel felaketi nedeniyle Munastır bölgesinde 9 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı. Dernek, yarına kadar devam edecek olan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok şehirde acil durum alarmı verildiğini açıkladı.
Sivil Koruma Dairesi ise, Kayravan bölgesinde sel nedeniyle 10 tarım işçisini taşıyan bir kamyonun devrildiğini ve işçilerin uzun uğraşlar sonucu kurtarıldığını duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSosyal medyayı yine salladı!Sosyal medyayı yine salladı!
Motosikletten karşı şeride fırladı, üstünden kamyonet geçtiMotosikletten karşı şeride fırladı, üstünden kamyonet geçti
Bal arısı zehri mucizesi: Kanserli hücreleri yok etti!Bal arısı zehri mucizesi: Kanserli hücreleri yok etti!
En Çok Okunan Haberler
Ayhan Taş'ın olaylı gecesi! 'Benim evli olduğumu biliyorsunuz...'
Ayhan Taş'ın olaylı gecesi! 'Benim evli olduğumu biliyorsunuz...'
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban için istenen ceza belli oldu
Tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban için istenen ceza belli oldu
'Başka ülkelerin aşısına güvenemeyiz' dedi tarih verdi
'Başka ülkelerin aşısına güvenemeyiz' dedi tarih verdi
15 yaşındaki Melisa babasının silahıyla intihar etti
15 yaşındaki Melisa babasının silahıyla intihar etti
İlginizi Çekebilir
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
İşçilere saldırı iddiasına ilişkin açıklama!
İşçilere saldırı iddiasına ilişkin açıklama!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç kaza! Motosikletten karşı şeride fırlayan sürücünün üstünden kamyonet geçti
Motosikletten karşı şeride fırladı, üstünden kamyonet geçti
5 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu
Doktor, kamp çadırında ölü bulundu!
Bartın-Amasra karayolunda kaza: 7 yaralı
Bartın-Amasra karayolunda kaza: 7 yaralı
Bakan Koca, Kovid-19'a ilişkin 'bilimsel araştırmalara müdahale' iddiasını yalanladı
'Bilimsel araştırmalara müdahale' iddiasına yalanlama
15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, serbest bırakıldı
Zonguldak'ta iğrenç olay! Serbest bırakıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.