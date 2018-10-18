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Tunus'ta sel felaketi: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 00:34 | Son Güncelleme

Tunus'ta sel felaketi: 2 ölü

EL-KASRİN (AA) - Tunus'un batısındaki El-Kasrin kentinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel felaketinde 2 kişi öldü.

Kasrin Valisi Semir Bukadide, AA muhabirine ilde 2 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini söyledi.

Cezayir sınırında yer alan Firyane bölgesindeki Es-Suheyrat vadisinde sele kapılarak yaşamını yitiren bir kişinin cesedinin sivil koruma birimleri tarafından çıkarıldığını belirtenBukadide, ilin kuzeyindeki El-Uyun kentindeki El-Birak vadisinde sel sularına kapılarak ölen diğer kişinin cesedini arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
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- Eğitime 2 gün ara verildi

Vali Bukadide, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki okullarda 2 gün eğitime ara verildiğini söyledi.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Kasrin ilinin güneyindeki Macil Bilabbas kentinde metrekareye 100 milimetre yağmur yağdı.

Enstitü, Tunus'un bazı bölgelerinde metrekareye düşen yağışın 120 milimetreye ulaşabileceğini belirtiyor.

Tunus’un kuzeydoğusundaki Nabil vilayetinde geçen eylül ayında sağanak yağışı sonucu meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybetmiş, altyapı ciddi zarar görmüş ve büyük maddi hasar oluşmuştu.

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2 ölü el-Kasreyn sel felaketi Tunus

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